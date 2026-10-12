Participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.

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MadridLos reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este lunes el tradicional desfile militar que acoge Madrid para conmemorar el Día de la Hispanidad. Este año, participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.

La esperada cita este año tendrá lugar poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y en vísperas de la histórica visita de sus majestades a Ceuta y Melilla.

Los monarcas y la princesa de Asturias llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado. Este año, han excusado su asistencia los presidentes autonómicos Juanma Moreno (Andalucía); María Chivite (Navarra); e Imanol Pradales (País Vasco). Santiago Abascal, líder de Vox, estará en Ceuta.