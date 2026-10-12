La Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: los reyes, con la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el desfile militar
Participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.
Pedro Sánchez reivindica una España plural en su mensaje por el Día de la Fiesta Nacional: "Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera"
MadridLos reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este lunes el tradicional desfile militar que acoge Madrid para conmemorar el Día de la Hispanidad. Este año, participan un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas.
La esperada cita este año tendrá lugar poco antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y en vísperas de la histórica visita de sus majestades a Ceuta y Melilla.
Los monarcas y la princesa de Asturias llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez; y el resto de autoridades del Estado. Este año, han excusado su asistencia los presidentes autonómicos Juanma Moreno (Andalucía); María Chivite (Navarra); e Imanol Pradales (País Vasco). Santiago Abascal, líder de Vox, estará en Ceuta.
Desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cortes de tráfico y líneas de transporte público afectadas
España celebra este lunes 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional, una jornada festiva en todo el país. En Madrid tendrán lugar los actos centrales, presididos por sus majestades los reyes, entre ellos el tradicional desfile militar de las Fuerzas Armadas.Ir a la noticia
Día de la Fiesta Nacional: horarios, actos clave y principales ausencias en el desfile militar
Los reyes Felipe y Letizia presiden este lunes el acto principal del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros.Ir a la noticia
Pedro Sánchez reivindica una España plural en su mensaje por el Día de la Fiesta Nacional: "Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado una España muy diversa y plural en un mensaje publicado este 12 de octubre, día en que se celebra la Fiesta Nacional, y ha felicitado a todos los españoles porque "llevamos nuestros derechos por bandera".Ir a la noticia
Casa Real celebra el día de la Fiesta Nacional y destaca lo que "comparte" y "une" a España como país
La Casa Real ha celebrado este lunes el día de la Fiesta Nacional destacando todo aquello que "comparte" y "une" a España como país, y ha reconocido la "dedicación y el servicio" de quienes trabajan "cada día por España".
"Hoy celebramos todo aquello que compartimos y nos une como país, y reconocemos la dedicación y el servicio de quienes trabajan cada día por España", reza el mensaje que ha publicado Casa Real a través de su perfil en la red social X.