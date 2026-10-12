Sánchez ha reconocido que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de más de 80.000 migrantes

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de más de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio pero lo ha considerado un "hecho puntual" y se ha felicitado de que la normalidad está regresando progresivamente, como lo muestra la visita que realizarán este martes los Reyes.

En conversación con los periodistas en el Palacio Real durante la recepción ofrecida por los Reyes por el 12 de octubre, Sánchez ha admitido que fueron "días muy intensos", dando por válida la información adelantada por 'El País' de que una fragata y varias patrulleras de la Marina marroquí entraron en aguas ceutíes esos días sin previo aviso.

El presidente no ha querido vincular esos hechos con la entrada de inmigrantes, aunque ha admitido el hecho objetivo de que coincidieron en el tiempo, poniendo en valor que la situación se resolvió gracias a una interlocución "muy fluida" entre las Armadas de los dos países y afortunadamente no se ha producido de nuevo algo similar. Entre dos países vecinos, ha añadido, se producen este tipo de "hechos puntuales".

La próxima visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Dicho esto, y ante la visita que realizarán el martes y el miércoles a Ceuta y Melilla los reyes, la primera de su reinado y la primera desde la efectuada por Juan Carlos I y Sofía en 2007, Sánchez ha subrayado que se está produciendo una paulatina vuelta a la normalidad que confía en que también la sientan los ciudadanos con esta visita.

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Preguntado sobre si teme una reacción de Marruecos, que con la anterior visita real en 2007 decidió llamar a consultas a su embajador, el presidente del Gobierno ha defendido con rotundidad que Felipe VI y Letizia no hacen sino visitar "ciudades españolas".

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Por otra parte, ha defendido una vez más la importancia de la relación con Marruecos para España, desde el punto de vista económico y comercial pero también a nivel cultural y social, dada la importante diáspora marroquí en nuestro país, y sobre todo en materia de lucha antiterrorista y contra el tráfico de seres humanos y las mafias. Así pues, ha añadido, la relación de España con Marruecos, al igual que la del reino alauí con la UE, son fundamentales.