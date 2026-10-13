Hasta tres veces ha calificado Saiz de "hecho puntual" la entrada de los buques de Marruecos en aguas de Ceuta.

Visita de los reyes a Ceuta, en directo: Juan Jesús Vivas entrega la llave de la ciudad a Felipe VI y Letizia en el Salón del Trono

Compartir







La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, fue un hecho "puntual" que "se resolvió con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad."

Fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este lunes en una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional, confirmó la información del diario El País, según la cual la Armada envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en el mar bajo soberanía española.

Esto se consideró una vulneración intencionada de nuestro espacio marítimo y Defensa llevó a cabo un despliegue disuasorio con un buque y una fragata, que tras una avería, fue sustituida por otra. La tensión aumentó esos días y casi se produce un choque entre embarcaciones de ambos países.

Se trató de todo un desafío, un acto deliberado, en unas aguas que Marruecos no reconoce como españolas. España considera aguas territoriales las doce millas que hay desde Ceuta y Melilla. Sin embargo, Marruecos, ni reconoce la soberanía española de las ciudades autónomas y ni la de ese espacio marítimo. Y no es el único desafío porque Marruecos cuenta, además, cuenta con una nueva base naval a 35 kilómetros de Ceuta que podría convertirse en la competencia de la base española de Rota.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la información de ese diario, la incursión de los barcos de guerra marroquíes movilizó a un buque español de la acción marítima (RAM), que atracó en Ceuta el lunes 3 de agosto, y posteriormente Defensa reforzó la zona con la fragata 'Santa María', que luego fue sustituida por la 'Navarra' debido a una avería.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Hasta tres veces ha calificado Saiz de "hecho puntual" la entrada de los buques de Marruecos en aguas de Ceuta al ser preguntada de forma reiterada sobre el tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz ha reconocido que días esos días de finales de julio cuando entraron alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta a nado desde Marruecos fueron de "una extraordinaria tensión", si bien ha asegurado que la interlocución con Marruecos fue "fluida y constante".

Preguntada sobre la visita de los reyes a Ceuta y Melilla, que ha comenzado este martes, Saiz ha señalado que es un viaje "histórico" y ha recordado que desde el año 2007 no se produce una visita real a las ciudades autónomas, también bajo una administración socialista. "Es un viaje histórico, pero que se enmarca dentro de la más absoluta normalidad de un viaje de sus majestades los reyes a dos ciudades españolas", ha insistido.

La portavoz ha reiterado que las relaciones diplomáticas con Marruecos "se enmarcan dentro de la fluidez y de las buenas relaciones de un país vecino, con "total normalidad y con una frecuencia absolutamente habitual en ese diálogo permanente". "Vamos a seguir acompañando a Ceuta", ha subrayado.