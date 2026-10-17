La Comisión Ejecutiva Federal del partido, reunida en Fuenlabrada antes de la reunión del Comité Federal, ha acordado designar a Torró nueva portavoz

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimite tras el escándalo de los 30 pisos de su pareja: "Con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad a mis principios"

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asumido la portavocía del partido tras la dimisión de la hasta ahora portavoz Montse Mínguez, en medio de la polémica generada por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La Comisión Ejecutiva Federal del partido, reunida en Fuenlabrada antes de la reunión del Comité Federal, ha acordado designar a Torró nueva portavoz.

Al mismo tiempo la presidenta del partido, Cristina Narbona, se ocupará de Estudios y Programas y Javier Alfonso Cendón, será el nuevo secretario general del grupo socialista en el Congreso, cargos ambos que también ocupaba Mínguez hasta su renuncia hecha pública este viernes.