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El PSOE nombra como portavoz del partido a Rebeca Torró tras la dimisión de Montse Mínguez

Rebeca Torró en una imagen de archivo
La Comisión Ejecutiva Federal del partido, reunida en Fuenlabrada antes de la reunión del Comité Federal, ha acordado designar a Torró nueva portavoz.. EUROPA PRESS / ARCHIVO
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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asumido la portavocía del partido tras la dimisión de la hasta ahora portavoz Montse Mínguez, en medio de la polémica generada por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La Comisión Ejecutiva Federal del partido, reunida en Fuenlabrada antes de la reunión del Comité Federal, ha acordado designar a Torró nueva portavoz.

Al mismo tiempo la presidenta del partido, Cristina Narbona, se ocupará de Estudios y Programas y Javier Alfonso Cendón, será el nuevo secretario general del grupo socialista en el Congreso, cargos ambos que también ocupaba Mínguez hasta su renuncia hecha pública este viernes.

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