Pedro Sánchez ha anunciado su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre

Adelanto electoral, en directo: el Consejo de Ministros aprobará este martes los decretos de vivienda para que los vote la Diputación Permanente

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la "ola revolucionaria" o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.

"Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país", ha sostenido en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, tras informar al Rey Felipe VI de su decisión de adelantar la cita con las urnas, para lo que está prevista la convocatoria este mismo lunes de un Consejo de Ministros Extraordinario.

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Tras sacar pecho de los buenos resultados obtenidos por el Gobierno de coalición en los últimos tres años, Sánchez ha reconocido que hay "insatisfacción" entre la mayoría social, a la que "les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos".

Errores cometidos

"Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto", ha admitido, apuntando también a que "aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda".

Pero para ello es necesario, ha esgrimido "renovar y ampliar el apoyo de la gente" y obtener en el Parlamento "una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España".

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Así las cosas, ha subrayado que está en manos de los españoles decidir si desean sumarse "a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna" o por contra desean que "España continúe siendo un valor de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

"Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando, si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar siempre a una minoría privilegiada", ha incidido.

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Dejarse la piel para volver a ganar

El presidente del Gobierno se ha mostrado confiado en los españoles, de quienes ha dicho que son valientes y solidarios, se crecen ante los desafíos y no tienen "reparo en ser los únicos o los primeros" en moverse "para estar en el lado correcto de la historia". "Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza para ilusionar y para volver a ganar", ha remarcado.

Sánchez ha aprovechado su intervención para cargar contra el PP y Vox. En esta Legislatura, ha sostenido, el Gobierno ha tenido que trabajar "con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer".

"También hemos tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie", ha afeado.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha transferido una cifra récord de recursos a las comunidades autónomas "para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda". Sin embargo, ha denunciado, "ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales".

España no ha dejado de avanzar

A pesar de todas estas "dificultades y también hostilidades", ha dicho el jefe del Ejecutivo, incluyendo entre ellas a las "élites económicas y sociales" que aunque no se presentan a las elecciones "quieren continuar controlando" el país, "el Gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar y con él España no ha dejado de avanzar".

El presidente ha puesto en valor los buenos resultados económicos, el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos y la reducción de la desigualdad, pero también el hecho de que se han negado a "sacrificar" el Estado de bienestar "en el altar del 5%", en referencia al acuerdo en la OTAN de destinar ese porcentaje del PIB al gasto en defensa.

Al mismo, tiempo, ha añadido, el Gobierno también se ha esforzado "por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad".

Y lo ha hecho, ha subrayado, "apoyando a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnoligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos para agrandar sus bolsillo" duplicando la ayuda a la cooperación internacional "otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5%".

Todo esto ha sido posible, ha admitido, "gracias a la entrega de millones de trabajadores", también autónomos, así como de los empresarios y también "a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias (...) que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social" y a las que ha querido dar las gracias "en primera persona".