El Comité Federal del PSOE sustituyó a Álvaro Bilbao que encabeza la lista en Palencia por la veterana Mariluz Martínez Seijo

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Ferraz ha defendido, este martes, los cambios en las listas de Palencia, después de que todos los integrantes de la lista, que encabezaba Álvaro Bilbao, hayan renunciado a ocupar sus puestos como protesta por la decisión del Comité Federal de sustituirle por la veterana Mariluz Martínez Seijo.

La dirección nacional del PSOE ha defendido, además su potestad para realizar cambios en las listas propuestas por las agrupaciones provinciales para el 29N, a pesar de la reacción en bloque de los integrantes de la lista propuesta por los socialistas de Palencia, que encabezaba Álvaro Bilbao que ha sido sustituido por Mariluz Martínez Seijo.

Fuentes del partido han dicho a EFE que en una campaña nacional Ferraz tiene la potestad y los argumentos para realizar cambios en las listas y han lamentado que el malestar de estos compañeros no se manifestara antes de ratificar las candidaturas.

Desde el PSOE nacional señalan que las listas fueron ratificadas por unanimidad en la reunión del Comité Federal, el pasado sábado en Fuenlabrada, donde estuvieron representantes de las federaciones regionales y los secretarios generales.

Renuncia en bloque la lista de los socialistas de Palencia

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso comunicaron este lunes a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las elecciones generales del próximo 29 de Noviembre.

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Según la postura manifestada por ambos y tal y como ha trasladado el PSOE de Palencia en un comunicado, la decisión tomada por la Comisión Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como cabeza de lista.

El listado salido del Comité Provincial con un total de 77 votos a favor y una única abstención y con el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincia, en las que fue propuesto Bilbao, no fue respetado por la Comisión de Listas que optó por eliminarlo y colocar a la actual diputada.

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Este hecho ha provocado el malestar de los nombres propuestos inicialmente, por lo que con la renuncia quieren poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia que, con su voto, optó por otro nombre al que figurará finalmente.

Junto a Luis Ángel Marín y Alicia García, también han comunicado su decisión de no aparecer en la candidatura los dos componentes que figuraban como suplentes, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos.

Ferraz admite que ahora toca nombrar a nuevos candidatos, que deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Listas, que preside la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, aunque aseguran que este proceso se hará con normalidad. Aún tienen tiempo hasta el próximo 26 de octubre, cuando finaliza el plazo de presentación de listas.