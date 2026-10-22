Las diferencias entre ambos dirigentes van más allá de lo ideológico y se reflejan también en su forma de hacer política

Feijóo elige a Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, como sus números dos y tres por Madrid en las elecciones del 29-N

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La composición de la candidatura del PP por Madrid para las elecciones del 29N deja una imagen poco habitual dentro del partido. Alberto Núñez Feijóo ha situado como números dos y tres de la lista a Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, dos dirigentes que representan sensibilidades y estilos diferentes y que, además, protagonizaron en el pasado un duro enfrentamiento político.

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Enfrentados por la lucha contra ETA y el nacionalismo

La tensión entre ambos quedó patente cuando Álvarez de Toledo acusó a los populares vascos de mantener una posición tibia frente al nacionalismo. La respuesta de Sémper fue especialmente contundente y estuvo dirigida de forma implícita a su compañera de partido: “Mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia”.

Con esta decisión, Feijóo busca equilibrar las distintas corrientes internas del partido, haciendo un guiño al sector más conservador sin descuidar los perfiles de corte más moderado.

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Las diferencias entre ambos dirigentes van más allá de lo ideológico y se reflejan también en su forma de hacer política. Álvarez de Toledo encarna el perfil más combativo del PP. Tras ser apartada de la portavocía parlamentaria durante la etapa de Pablo Casado, regresó a primera línea de la mano de Feijóo.

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Sémper, por su parte, representa la imagen más moderada del partido, con un tono pausado y conciliador que le ha convertido en una de las voces con un discurso más transversal dentro de la formación.