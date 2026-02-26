Nuria Morán 26 FEB 2026 - 09:36h.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz del PP, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Sánchez acusa al PP de hacer negocio con la salud tras conocerse audios del CEO de una empresa que gestiona el hospital de Torrejón

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz del PP, ha estado en directo en 'La mirada crítica' para hablar de la convulsa actividad política que agita a nuestro país.

Álvarez de Toledo ha comenzado opinando sobre la decisión del Gobierno de España de desclasificar los papeles del 23F: "No cambia absolutamente nada. Eran un grupo de ignorantes y de insidiosos que trataba de implicar al Rey Juan Carlos en el golpe, lo cual era absurdo. Quedan totalmente desmentidas esas teorías porque fue una figura decisiva en la llegada de la Democracia y en su defensa y protección en España".

"Lo que queremos saber los españoles es que se desclasifique el presente del sanchismo, una descalificación total que afecte desde el inicio, cuando llega al PSOE y habría robado las primarias a sus propios compañeros", ha puntualizado la política.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz del PP: "La salud del presidente del Gobierno no es un asunto privado"

Sobre las negociaciones que mantienen PP y VOX, ha explicado: "Por nosotros no va a quedar y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para derrotar al sanchismo en las urnas. En tres pilares, vamos a rearmar al estado, a regenerar la Democracia y a reunir a la nación. Ese es nuestro objetivo prioritario".

"No es una cuestión de fiarse o no. Yo me fío de los españoles y lo que tenemos que hacer es que ellos se fíen de nosotros. Construí una alternativa es el objetivo y nada se va a interponer en ello. Le mando además un mensaje al PSOE, que lleva tiempo demonizando cualquier acuerdo con VOX. El señor Abascal nos puede gustar más o menos, pero no jalea el asesinato político, no es prófugo de la justicia ni ha dado un golpe de Estado en España. El PSOE no está en condiciones de darnos lecciones morales sobre con quiénes podemos pactar. Para ultras, la coalición y el Gobierno que nos desgobierna y destroza este país desde hace ya demasiados años", ha continuado argumentado Álvarez de Toledo.

La diputada y portavoz del PP "ha echado en cara" a VOX su "pesimismo en la actitud": "Ellos dan el Estado por fracasado, la Constitución por acabada y a los españoles por enfrentados. Nosotros tenemos una esperanza reformista y una confianza en España".

Tras la petición de su partido de "desclasificar" el historial médico de Pedro Sánchez, Álvarez de Toledo ha dicho: "Sí. La salud del presidente no es un asunto privado, ya que nos representa a todos. La persona que nos representa a todos los españoles tiene que tener unas actitudes físicas y psicológicas para ejercer un cargo".