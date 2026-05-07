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Borja Sémper, portavoz del PP, ha estado en 'El Programa de Ana Rosa' tras superar su cáncer

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Borja Sémper ha regresado a la la vida pública y ha retomado su puesto de trabajo e n el PP tras haber superado un cáncer con el que ha estado luchado durante diez meses.

El portavoz del Partido Popular le ha concedido su entrevista más íntima a Ana Rosa Quintana, de la que ha hablado sin tapujos de la enfermedad que ambos han tenido que superar.

La conexión entre Sémper y la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha estado presente durante toda la entrevista y ambos se han sincerado sobre el duro proceso que han tenido que atravesar.

"Cada cáncer es diferente y la quimioterapia también. En mi caso el tratamiento fue muy complicado y me tuvieron que ingresar varias veces porque lo que te meten es veneno", ha comenzado contando.

A pesar de todo, l político lo tiene claro: "Ahora solo me quedo con lo bueno y me gusta hablarlo con naturalidad porque sé que hay mucha gente a la que le reconforta".

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Borja Sémper, sobre su enfermedad: "Llegué a pensar que no iba a salir de esta"

Sobre si alguna vez pensó que el cáncer iba a ganarle la batalla, Sémper ha admitido que "sí": "Desde que me detectan que tengo un tumor hasta que se sabe cuál es la gravedad de este cáncer de páncreas, que además es uno de los más agresivos, hay una serie de días en los que mentalmente vas cerrando carpetas e intentas dejar a los tuyo en la mejor situación. Yo pensaba en el marrón que les dejaba a mi mujer y a mis hijos y es lo que más me pesó hasta que supe que era grave, pero era tratable".

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Borja Sémper: "Gracias a mi mujer estoy vivo"

Borja Sémper ha asegurado que está vivo gracias a su mujer: "Ella se empeñó en que hiciera lo que había dejado de hacer, que era mirarme y cuidarme".

A pesar de lo complicado que es enfrentarse a un tratamiento de cáncer, Sémper se ha quedado con el lado bueno y todo lo que ha aprendido: "Esto en la vida me ha hecho quitarme mucha tontería o hacer que cosas eran relevantes para mí, ahora ya no lo sean".

"La quimioterapia es una putada, pero te cura. Se pasan momentos extraordinariamente duros, pero se sale", ha admitido recordando lo más duro de su enfermedad.

"Sabía que tenía amigos, pero no sabía la talla que tenían. También mis compañeros, muchos de mis adversarios y de Feijóo, que se ha mostrado conmigo como un segundo medico. He descubierto también la bondad de la gente y la generosidad. También he aprendido a querer rodearme solo de gente buena en la vida", ha confesado Sémper en su entrevista más íntima.

El portavoz del PP ha reflexionado: "El tiempo, sea el que sea, es escaso y quiero aprovecharlo bien Las cosas cotidianas adquieren importancia cuando ves que las puedes perder. Me he dado cuenta de que me da una pena terrible dejar de vivir porque la vida es un regalo".