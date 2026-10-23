Entre los mensajes que ha denunciado figuran expresiones como “Ojalá vuelva ETA a poner a este tipo en su fosa”

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Lidia Bedman, esposa del presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado públicamente las amenazas de muerte que está recibiendo a través de las redes sociales y que, según ha explicado, no solo van dirigidas contra ella, sino también contra su marido y los tres hijos que tienen en común. La empresaria e 'influencer' ha decidido exponer la situación mediante un mensaje difundido en sus cuenta de Instagram, donde muestra su indignación por el tono y la gravedad de algunos comentarios que ha estado recibiendo en las últimas semanas.

Avalancha de mensajes ofensivos

En su comunicado, Bedman diferencia entre las críticas o insultos habituales en el entorno digital y las amenazas directas contra su familia. “Que me insultes me da exactamente igual. No voy a perder el tiempo con insultos, ni provocaciones, pero que amenaces de muerte a mis hijos, a mi marido y a mí es algo que va más allá de cualquier límite”, escribió. Entre los mensajes que ha denunciado figuran expresiones como “Ojalá vuelva ETA a poner a este tipo en su fosa” o “A ver si os meten un tiro en la cabeza a cada uno”.

No se trata de la primera vez que la esposa del líder de Vox denuncia públicamente este tipo de situaciones. Ya en noviembre de 2019, tras las elecciones generales, compartió una imagen junto a Abascal en Instagram que desencadenó una avalancha de mensajes ofensivos. Entonces llegó a recibir comentarios con insultos y deseos de violencia dirigidos tanto contra ella como contra sus hijos.

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Tras aquella polémica, Bedman aseguró que gran parte de los mensajes de odio procedían de perfiles femeninos. “La educación y el respeto es algo que algunos nunca aprendieron”, afirmó entonces, al tiempo que agradecía las numerosas muestras de apoyo recibidas, incluso de personas que no compartían las posiciones políticas de su marido.

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Lidia Bedman y Santiago Abascal contrajeron matrimonio en junio de 2018 y son padres de tres hijos en común. Además, el líder de Vox tiene otros dos hijos de una relación anterior, conformando una familia numerosa.