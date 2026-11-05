Tanto el PSOE como Moncloa han negado que Cristian Corvillo fuese chófer de Pedro Sánchez durante su gira por el país

El caso Koldo salpica directamente a Cristian y Rubén Corvillo, dos hermanos vinculados con el PSOE

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La detención este jueves de Cristian Corvillo, al que algunos sitúan como chófer de Pedro Sánchez en su gira de reconquista de la dirección del PSOE, ha puesto a este afiliado de base en el centro del interés público. Corvillo saltó a la esfera pública durante las primarias del PSOE de 2017, en las que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del partido.

El PSOE niega que fuera el chófer de Pedro Sánchez

Su imagen, con el puño en alto, se hizo visible en uno de los actos de campaña celebrados en Córdoba, su ciudad natal. Durante aquel mitin, el entonces candidato agradeció expresamente la labor de varios militantes y mencionó a Corvillo entre ellos: “Gracias a vosotros, a vuestro trabajo silencioso, no conocido, este acto ha sido posible. Gracias a Teva, a Cristian, a Alfonso, a Carmen”.

Durante aquella gira de campaña habría desempeñado funciones de apoyo logístico y llegó a publicar en redes sociales una fotografía de Pedro Sánchez durante una parada electoral. Sin embargo, tanto el PSOE como Moncloa han negado de forma rotunda que ejerciera como chófer del actual presidente del Gobierno, limitando su colaboración a tareas puntuales propias de cualquier militante de base.

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Su nombre, no obstante, ya figuraba en el foco de los investigadores antes de su detención. Corvillo apareció en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) por sus vínculos con Víctor de Aldama y Koldo García, así como por su presunta intermediación en la compra de un chalet de lujo en Cádiz para el exministro José Luis Ábalos.

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Esa circunstancia le llevó también a comparecer ante la comisión de investigación del Senado. Durante su intervención optó por no responder a las preguntas formuladas y justificó su decisión con estas palabras: “Agradezco que me hayan llamado. No tengo muy claro por qué. Yo sé que tienen ganas de que yo les cuente cosas, pero deben de entender ustedes que como no sé la posición exacta que tengo, pues no lo puedo o no lo debo hacer”.

Además, hace unos meses declaró como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación del denominado caso de los hidrocarburos.