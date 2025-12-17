Adriana Pérez 17 DIC 2025 - 15:54h.

Santos Cerdán ha comparecido en el Senado, investigado por la trama de los amaños en los concursos públicos

Santos Cerdán en la comisión del caso Koldo tras pasar por la cárcel: "Nunca he metido la mano en la caja"

El exorganizador del PSOE, Santos Cerdán, lo ha negado todo y ha asegurado que no hay nada contundente contra él. Su partido, el pasado mes de mayo continuaba apoyándolo hasta que los audios de Koldo García y el exministro José Luis Ábalos lo metieron en el centro de la trama de los amaños en los concursos públicos. Este miércoles el exdirigente socialista se ha presentado solo ante la comisión del Senado y sus compañeros de antaño han evitado saludarlo.

Hace unos meses, Pedro Sánchez lo defendía y reclamaba respeto para su compañero de partido. "No difame de las personas honestas", decía desde la tribuna del hemiciclo, pero tres semanas después fueron saliendo los informes, audios, mensajes de whatsaps y la distancia del PSOE comenzó a hacerse evidente, mientras Cerdán se quedaba cada vez más solo.

El militante navarro, hombre de confianza en el PSOE este miércoles ha declarado en la comisión del Senado que investiga el Caso Koldo con muchas expectativas por escuchar lo que tenía que decir. "Estoy convencido de mi inocencia", ha declarado.

El PP ha aprovechado la declaración para apuntar que el eco de la corrupción por el caso Koldo retumba en el hemiciclo, donde desde hace meses los diputados de la oposición han exigido la dimisión del Presidente del Gobierno, al que acusan de estar involucrado los hechos, aunque no hay pruebas de que Sánchez estuviera al tanto de los tejemanejes de su cercano colaborador.

La trama del caso Koldo se complica con la investigación a Leire Díez

Santos Cerdán, desde el principio ha desmentido el informe de la UCO que le sitúa en el epicentro del caso Koldo por el presunto amaño de adjudicaciones de obras públicas: "No lo he leído", aseguraba a los medios, pero ese mismo día presentaba su dimisión como organizador del PSOE y militante de la formación y al día siguiente, el presidente del Gobierno admitía su decepción con Cerdán. La trama que protagoniza Santos Cerdán, sin embargo, lejos de amainar, ha ido en un 'in crescendo' y el 30 de junio compareció ante el Tribunal Supremo que lo mandó directamente a la prisión de Soto del Real, donde el exsocialista ha permanecido durante 142 días

La tormenta todavía no ha acabado y los nuevos informes de la UCO le sitúan en el centro de todo, como el cabecilla de la trama de los contratos públicos amañados a lo que se le suma el caso 'Leire Díez', que le acorrala cada vez más. La conocida como 'fontanera de Ferraz' se presentaba como su mano derecha en el caso de los supuestos sobornos por los que está investigada.

Los senadores le han preguntado por su relación con Leire Díez y él ha pedido respeto para su compañera, a la que la senadora del Pueblo Navarro la ha llamado 'fontanera'. Cerdán se ha defendido entre silencios y aclaraciones, asegurando que su vinculación con el empresario y amigo Antxon Alonso solo son "suposiciones en las que yo no aparezco en ningún sitio". Cerdán ha protagonizado su caída, la del socialista que a principios de año era el hombre de confianza de Sánchez.