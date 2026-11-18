olón ha indicado que cumplió todos los requisitos legales "tanto en la adjudicación de la vivienda como luego en el alquiler de la vivienda"

Quién es Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, Cultura y Deportes

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este miércoles que "siempre" ha cumplido "todos los requisitos" para alquilar la vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo y ha asegurado que ha habido "cero especulación" por su parte.

A preguntas de los periodistas antes de participar en la jornada 'El futuro de la educación en España' en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Tolón ha indicado que cumplió todos los requisitos legales "tanto en la adjudicación de la vivienda como luego en el alquiler de la vivienda" y ha seguido las recomendaciones de una asesoría jurídica.

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La ministra ha señalado que, tras las informaciones periodísticas que apuntan a que esa vivienda estaría alquilada sin autorización, se ha puesto en contacto con la Junta de Comunidades, "personalmente" para "aclarar cualquier cuestión que no esté clarificada".

Tolón ha defendido que en este alquiler hay "cero especulación"

Tolón ha defendido que en este alquiler hay "cero especulación" y "total transparencia" y no hay "nada de lucro". "Esto no es el aticazo de los siete millones de euros que han pagado los madrileños", ha subrayado.

La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha ha señalado este miércoles que está estudiando el expediente relacionado con el alquiler de la vivienda y la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, ha indicado que "autorización como tal no se ha producido" para permitir el alquiler de la vivienda.

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Padilla ha señalado que sí consta una "comunicación antigua", de 1999, en la que Tolón pregunta "cuáles son los requisitos" que se deben cumplir para que pudiera poner en arrendamiento la vivienda.