El líder de Vox, que procura mantener su vida familiar en un segundo plano, creció en el País Vasco y en 2018 contrajo matrimonio por segunda vez

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A medida que se acerca la nueva cita con las urnas, fijada para este próximo 29 de noviembre, el nombre de Santiago Abascal resuena con fuerza. El líder de Vox aspira ahora a convertirse en una de las figuras clave del panorama político español.

Sin embargo, más allá del terreno político y de su trayectoria al frente del partido que fundó en 2014, existe una faceta mucho más personal que despierta interés. La de un hombre muy ligado a sus raíces familiares, marcado por las amenazas de ETA, casado con la creadora de contenido Lidia Bedman y padre de cinco hijos.

Su historia marcada por ETA

Aunque nació en Bilbao en 1976, creció en Amurrio, un municipio alavés. Su padre, Santiago Abascal Escuza, fue una figura clave de la política local. Vinculado primero a Alianza Popular y después al Partido Popular, ejerció como concejal en Amurrio y protagonizó una larga carrera dentro de la formación en el País Vasco.

Su compromiso político estuvo acompañado de una situación muy complicada durante los años de actividad terrorista de ETA, que convirtió a la familia en objetivo de amenazas, incluyendo atentados contra su negocio familiar, una tienda de ropa. En 1999, fue atacada con cócteles molotov y quemado por el entorno de la banda terrorista.

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La situación llegó a afectar de lleno a su día a día. Según ha explicado, vivió con escolta desde los 23 hasta los 33 años. "Nunca he tenido miedo a morir", confesó en una entrevista con 'PozueloIN'.

En mayo de 2020 publicó un mensaje en sus redes sociales en el que relataba algunos de aquellos episodios: "Cuando tenía 9 años mataron a un amigo de mi padre. Sin llegar a la adolescencia supe que querían matar a mi abuelo. En mi juventud temprana conocí al menos tres planes para matar a mi padre. A los 24 años descubrieron la primera intentona frustrada para asesinarme a mí".

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Ese mismo año, el negocio familiar volvió a sufrir actos vandálicos. El escaparate fue apedreado por tres encapuchados que realizaron pintadas amenazantes en euskera diciendo 'Ea, hau gustoko duzun, faxista', es decir, 'A ver si te gusta esto, fascista'.

Su abuelo paterno, Manuel Abascal Pardo, también había tenido responsabilidades públicas y fue alcalde de Amurrio durante la dictadura franquista. De esta manera, Santiago representa la tercera generación de su familia vinculada a la política.

Sobre su familia

Su padre falleció en julio de 2017, una pérdida que el dirigente ha recordado en distintas ocasiones y cuya influencia ha reconocido. De hecho, cuando le han preguntado por las personas que más han marcado su pensamiento, ha señalado directamente a su progenitor. En una entrevista concedida a 'El Debate' en agosto de 2024, destacó su "entrega absoluta".

Su madre es Isabel Conde Álvarez, una mujer que también ha tenido presencia en el ámbito político. En 2019 formó parte de las candidaturas de Vox al Congreso por Álava, coincidiendo con el salto de otros miembros de la familia a la formación que lidera su hijo.

Sin embargo, su faceta más conocida fuera de la política está relacionada con el negocio familiar. Isabel trabajó durante décadas en la mencionada tienda de ropa, conocida como Modas Abascal, que sus padres habían puesto en marcha en Amurrio y que después continuó junto a una de sus hijas, hermana del político.

Abascal tiene dos hermanas, Iria y Stella. Aunque ambas han mantenido un perfil bastante más discreto que el cabeza de cartel de Vox, su vinculación con la política también ha trascendido en diferentes momentos.

Una de ellas, Iria Abascal, llegó a formar parte de las candidaturas de Vox al Senado por Álava en las elecciones generales de abril de 2019. Su madre y su tía Begoña Conde también participaron en aquellas listas electorales.

Lidia Bedman

En el terreno sentimental, Abascal ha vivido dos matrimonios. El actual es con Lidia Bedman, con quien mantiene una relación desde hace más de una década y con la que ha formado una familia con tres hijos en común.

Su historia comenzó en 2015, cuando ambos coincidieron en el entorno de Vox. Ella se había presentado en las listas de la formación a la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas de aquel año. Aunque su vinculación política con el partido no continuó, su relación con Abascal sí prosperó. En aquel momento, él ya era una figura importante de la formación que había contribuido a fundar un año antes.

Después de varios años de relación y dos hijos en común, Jimena y Santiago, la pareja decidió pasar por el altar. La boda se celebró el 9 de junio de 2018 en la iglesia de San Vicente Ferrer, en San Vicente del Raspeig, localidad vinculada a Lidia.

En 2024 dieron la bienvenida a su tercer hijo, Hernán, completando así la familia.

Desde entonces, ambos han mantenido una relación discreta en lo que respecta a su intimidad, aunque suelen compartir fotografías de sus viajes, celebraciones y planes familiares.

Cinco hijos, dos de su matrimonio anterior

Aunque, en total, el político tiene cinco hijos, fruto de sus dos matrimonios.

Antes de conocer a Bedman, Abascal estuvo casado con Ana Belén Sánchez Cenador. La pareja contrajo matrimonio en 2002 y tuvo dos hijos, Jaime y Adriana.

Su primera esposa ha mantenido siempre un perfil muy discreto y apenas ha protagonizado apariciones o declaraciones sobre su relación con el político. Tras la ruptura, ambos continuaron sus vidas por separado y Abascal volvió a encontrar el amor años después.

Así, se trata de una familia que, pese a la popularidad de su padre, suele permanecer en un segundo plano.

Sus curiosas aficiones

Una de sus grandes pasiones es el mundo de las motos. En una entrevista concedida a 'El Español' en 2017 explicó que tenía varias, entre ellas una Yamaha de estilo vintage que le había regalado su suegro. También ha reconocido su afición al motociclismo y a los vehículos clásicos.

Sin embargo, su hobby más llamativo es el cuidado de los bonsáis. El líder de Vox ha contado que llegó a plantar más de 40 árboles en miniatura y que llegó a conservar un ejemplar centenario al que llevaba dedicando 15 años de cuidados. Incluso bromeó con la posibilidad de tener dificultades para mantenerlos si llegaba a instalarse en La Moncloa.

Además, aprendió a montar a caballo durante su infancia y es aficionado a la equitación, el montañismo y la ornitología. Su interés por las aves rapaces forma parte de esa relación con la naturaleza que mantiene desde pequeño.

En el ámbito deportivo, ha manifestado su simpatía por el Real Madrid, aunque no se ha presentado como un gran aficionado al fútbol. También ha hablado de su interés por los toros y por la fotografía de animales.