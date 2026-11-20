Las autoridades pincharon las conversaciones del teléfono de Isabel Peralta y se encontraron con un "catalogo de odio"

Condenada a un año de cárcel María Isabel Peralta, líder del grupo neonazi Bastión Frontal, por un delito de odio contra inmigrantes

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Isabel Medina Peralta, con solo 24 años se convirtió en la líder del grupo neonazi NS Bastión Frontal. Fue condenada a un año de cárcel por un delito de odio tras apremiar a la violencia contra los inmigrantes marroquíes y musulmanes en una concentración frente a la Embajada de Marruecos en 2021.

La acusada, ahora en la organización ultra Núcleo Nacional, fue condenada por unos hechos ocurridos en una manifestación no autorizada el 18 de mayo de 2021 frente a la Embajada de Marruecos, en protesta por la crisis producida entre España y Marruecos como consecuencia de la entrada masiva de cientos de personas en aquellos días.

Peralta cogió un altavoz y profirió manifestaciones como que "sufrimos una suplantación racial sin precedentes", llamó a proclamar "muerte al invasor", y repitió consignas como "no es inmigración, es una invasión", según considera probado la sentencia.

La Policía consiguió desmantelar al Núcleo Nacional, dejando 14 detenciones y 10 registros en seis puntos de España. Una jueza de Gijón fue quien dio el permiso a los agentes y que además ordenó el cese del grupo además del precinto de sus sedes.

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Las conversaciones reveladas por la Policía

Los agentes llegaron a incautar a la joven hasta 18 armas con licencia salvo una, entre las que había 12 navajas, machetes, puños americanos y símbolos y propaganda neonazi. Sus conversaciones han sido intervenidas por las autoridades y han desvelado un catálogo de odio, con sus amigas o con su pareja, contra judíos, marroquíes o negros.

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Una amiga suya decía que si se quedaba embarazada "quería tener un niño para enseñarle a utilizar armas de fuego para que pegara a gente y apaleara a negros". Además, en unas conversaciones con su novio, éste le confesaba que "un morito que le debía 30 euros" le sacó un "pincho" y ella le preguntaba por qué si le había "sacado un destornillados" no le "estalló la cabeza".