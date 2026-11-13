La jueza ha decretado la suspensión total de la actividad de la asociación

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El grupo neonazi Núcleo Nacional planeaba además un alzamiento armado en España. Los investigadores han encontrado armas de fuego, propaganda supremacista. Por todas esas razones, la jueza ha decretado la suspensión total de la actividad de la asociación supremacistaa y el cierre de todas sus sedes del país.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, considera que Núcleo Nacional era una asociación de "carácter paramilitar" con una "jerarquía piramidal perfectamente definida" en la que se aprueban, planifican y coordinan acciones "muchas de ellas de carácter violento".