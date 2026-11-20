El PP y otros líderes, como Rufián y Ada Colau dan a Feijóo como vencendor en el debate con Sánchez

El debate completo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: todos los detalles del cara a cara antes del 29N

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El PP ha publicado una foto de su candidato a presidente del Gobierno, Alberto Nuñez Feijóo paseando a su perro en lo que muchos interpretan como una clara alusión al debate con Pedro Sánchez, en el que los populares han dado por vencedor a su líder.

Los populares han impulsado su estrategia electoral en redes sociales con vídeos realizados con inteligencia artificial y mensajes como este sugerentes con la intención de alcanzar a los electores que no siguen los medios tradicionales.

El PP, tras el debate, ha aclamado a Feijóo como vencedor del cara a cara y cuando llegó a la sede nacional en Madrid, fue recibido por decenas de cargos y militantes del partido que le han coreado 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa', 'presidente, presidente', 'Se nota, se siente, Feijóo presidente' o 'el cambio ya está aquí'.

El candidato de los populares también sacó pecho de su estrategia en el cara a cara: "Creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y ¿por qué no? esperanzados. Y ahora ya viendo la final de la recta con la pancarta de cambio", aseguró dando las gracias a todos los que han trabajado y ayudado a la preparación del debate.