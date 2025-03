Enamorarse de una persona, encontrar una nueva pareja que tiene hijos de una anterior relación lleva a pensar que desde el principio habrá que gestionar algunos asuntos. ¿Qué recomiendan los expertos cuando las cosas no fluyen bien desde el inicio y existen tensiones , falta de entendimiento y alguna parte no se sienta cómoda?

Si llegas a una nueva familia y no se da ese “match” con los hijos de tu pareja, si no te caen bien , tienes que sopesar qué hacer. Esto es lo que le pasó a Gladys y hoy cuenta su experiencia para Uppers.

Gladys, 52 años, de origen cubano y ama de casa, se separó hace 7 años y hace aproximadamente un año sale con un hombre más joven que ella, compañero de trabajo, que tiene dos hijos de 12 y 13 años. “Me enfrento a varios problemas. Primero, nunca quise ser madre y aunque tampoco lo soy ahora, sí hay días que he de convivir con los hijos de mi pareja y la relación es tirante. Por otro lado, que mi pareja sea 8 años más joven me ha hecho tener dudas”, confiesa.

Gladys considera estar muy enamorada, pero explica que el que a ella no le guste demasiado tener trato con los niños y que el padre sea tan familiar y quiera hacer planes todos juntos, le genera algo de ansiedad e incomodidad. “Estoy tensa cuando hemos de compartir tiempo todos juntos. No digo que los niños sean malos, pero son adolescentes y no les hace gracia que yo haya llegado a la vida de su padre. Además, se dan cuenta de que no me interesa demasiado “hacerles la pelota” para agradarles”, confirma