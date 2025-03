Para muchas parejas la lealtad es lo primero y el momento en que se rompe y se siente la traición o la decepción ya no hay opción de confiar . De la encuesta 'Relaciones sexuales y de pareja' , del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 52,3% de los entrevistados mayores de 65 años , afirman que se puede considerar infidelidad los mensajes subidos de tono por diferentes vías. Con un porcentaje aplastante, el 91,5% se da por sentado que infidelidad tiene que ver con tener relaciones de tipo sexual y afectivo con alguien.

A partir del estudio de la revista The Richest, atendiendo a los resultados de las encuestas de Durex y la aplicación de citas Ashley Madison, descubrimos recientemente la lista de los 10 países donde sus ciudadanos son más infieles. El top 5 lo completan: Tailandia, Dinamarca, Italia, Alemania y Francia. En la décima posición están los finlandeses y en octava, los españoles.

Su reencuentro fue totalmente casual y surgió la chispa desde el inicio. “Nos vimos en una cafetería, en la barra. Todo muy romántico , con música lenta de fondo y velas aromáticas. Nos abrazamos e Isma ya me pidió vernos otro día y tomarnos unas sidras a solas para ponernos al día”, cuenta ella.

Tras esa primera cita empezaron a salir. Comparten que todo fue muy rápido . “Estuvimos genial los cuatro primeros años, pero empecé a notar cierta desgana y mal humor de Merche hacia mí sin motivo aparente. Un día que se animó a hablarme honestamente, me confesó que me había engañado con su exnovio cuando yo había viajado unos días por trabajo”, sostiene Ismael.

“Había estado muy enamorada de él y de vez en cuando nos hablábamos por redes o teléfono. Cuando rompimos fue porque no cuadrábamos como pareja, pero sexualmente conectábamos a la perfección y caí en la tentación. Le conté que Isma se iba y él me propuso vernos. En ese momento no pensé en lo que supondría”, narra la mujer.