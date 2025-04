"He sabido qué es la menopausia cuando me he encontrado con ella". Son palabras de la cantante y actriz Nina, pero que podrían suscribir millones de mujeres en todo el mundo. Por eso es importante hablar de ella. Y cuanto más hablen profesionales de la ginecología, expertos en alimentación e incluso personajes populares, mejor podremos afrontarla. La autora de 'Menopausia. Los mejores años de tu vida' (Destino) pone su granito de arena contándonos las tres cosas clave que hay que saber sobre esta fase vital en una nueva entrega del formato semanal 'Hablemos de la menopausia, por Nina'.