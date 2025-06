Redacción Uppers 11 JUN 2025 - 10:59h.

Malia, la mayor, ha encontrado su camino en el mundo audiovisual, y Sasha, la benjamina, continúa sus estudios de Sociología

Malia tenía 10 años y Sasha 7 cuando su padre, Barack Obama, fue elegido presidente de EEEUU en 2008. Durante esos ocho años de mandato las vimos crecer en la Casa Blanca y acompañar a sus padres en numerosos eventos y viajes, pero desde que los Obama desaparecieron de la primera línea política no hemos vuelto a saber mucho de ellas. Ahora Michelle ha aprovechado que la benjamina cumple 24 años para felicitarla en sus redes sociales: "¡Feliz cumpleaños a mi dulce niña, Sasha! No puedo creer lo rápido que ha volado el tiempo. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. ¡Te amo siempre!". Pero, ¿qué ha sido de las que un día fueron las 'primeras hijas' de EEUU?

Malia, sin el apellido familiar

Malia, a punto de cumplir 27 años, ha encontrado su camino en el mundo audiovisual. Debutó con un cameo hace diez años en la serie 'Girls' de HBO, pero después ha dirigido sus pasos detrás de la cámara. En 2021 fue contratada como escritora para un proyecto de Donald Glover llamado 'Hive' y más recientemente ha escrito y dirigido un cortometraje titulado 'The Heart' que se proyectó en el Festival de Sundance en 2024. Su último logro ha sido dirigir un anuncio para Nike protagonizado por la estrella del básket A’ja Wilson que ha tenido muy buena acogida.

Lo que ha llamado la atención de muchos es que ha decidido desprenderse del apellido familiar para forjar su propia identidad. La joven ha optado por usar su segundo nombre, Ann, que es el de la madre de Barack Obama, Ann Dunham, quien falleció en 1995. “Es muy importante para mis hijas sentir que se han ganado lo que tienen en este mundo. No quieren que la gente asuma que no se esfuerzan, que todo les fue regalado. Son muy sensibles a eso, quieren ser dueñas de su propia identidad", explicaba al respecto la ex primera dama en el podcast 'Sibling Relvelry'.

Malia, que reside en Los Ángeles, mantiene un perfil bajo en lo personal. De hecho, no tiene redes sociales públicas activas y evita las entrevistas. Sentimentalmente se la ha relacionado con Rory Farquharson, un excompañero de Harvard.

Sasha, graduada en Sociología

Por su parte, Sasha se graduó en 2023 en Sociología en la Universidad del Sur de California. Tras una breve participación en la serie 'Couples Therapy', se decantó por retomar las clases para cursar un programa de posgrado. Es mucho más reservada que su hermana, con la que vive en Los Ángeles, y no se conocen actividades profesionales específicas por el momento. En cuanto a su vida personal, ha sido vista ocasionalmente en público con amistades o pareja, pero no han trascendido más detalles.

Michelle está orgullosa de ambas y de cómo han ido creciendo y madurando como dos jóvenes independientes y trabajadoras, a pesar de tener una infancia un tanto especial, cuando su padre era el hombre más importante del país. "Sasha está en la escuela, Malia tiene una carrera en ciernes en el mundo del cine. Son inteligentes, divertidas, sabias a su manera y me encanta pasar tiempo con ellas", contaba recientemente en 'The Jennifer Hudson Show'.