El método Roure o cómo dormirse en 6 pasos sin pastillas: “Trata el insomnio de raíz”

Hablamos con la doctora Nuria Roure, especialista en medicina del sueño, quien nos ha explicado su método para dormir sin fármacos del tirón

“Con los años pueden producirse cambios en el patrón de sueño, pero eso no significa que debamos resignarnos a dormir mal”, asegura

Dormir bien no debería ser un lujo para nadie. Pero lo cierto es que, para algunas personas, especialmente a partir de una edad en la que hombres y mujeres sufren cambios hormonales y psicológicos y/o cambios de hábitos, lo es. Resulta irónico que se duerma peor y menos horas justo a la edad en la que el descanso resulta esencial para mantener la salud y el bienestar pero, por injusto que parezca, es la tónica habitual de muchas personas de más de 50: ir a la cama sabiendo que tendrán dificultades para conciliar el sueño, que se despertarán una o varias veces durante la noche y que se levantarán agotadas, sin energía suficiente para afrontar el día.

Frente a este desafío creciente, la doctora Nuria Roure, referente en la divulgación de la medicina del sueño y autora del best seller Por fin duermo, ha creado una alternativa accesible para aquellas personas que no llegan a descansar por las noches y no quieren depender de fármacos o medicamentos para hacerlo, y es un método que lleva su propio nombre: el método Roure.

La experta asegura que la edad “no debe ser una excusa para dormir mal” y aunque con los años pueden producirse cambios en el patrón de sueño, “no debemos resignarnos a dormir mal. Dormir bien es posible a cualquier edad si sabemos cómo hacerlo”, explica, y con su método, la experta asegura que ha ayuda a miles de personas a dormir del tirón después de 20 años sin hacerlo. Sigue leyendo porque te explicamos en qué consiste.

Los hábitos del sueño

En su nueva obra, 'Los hábitos del sueño', la psicóloga especializada en medicina del sueño nos presenta las claves para desarrollar los hábitos necesarios que nos permiten dormir bien y descansar, ayudándonos a implementarlas “desde que nos levantamos hasta que volvemos a acostarnos” ya que de este modo, asegura, “motivamos nuestro cuerpo y nuestra mente para acostumbrarlos a disfrutar de un buen sueño y aprendemos que el buen dormir empieza con un buen despertar”.

Ni pastillas ni soluciones pasajeras. El método de la doctora Roure “es un enfoque integral y personalizado para tratar el insomnio de raíz”, según ella misma explica, “es un proceso terapéutico estructurado que ayuda a las personas a recuperar el sueño natural”.

Combinando ciencia, psicología y estrategias personalizadas, la doctora no enfoca su método en dormir más, sino en descubrir con el paciente las causas que impiden dormir bien y reeducar al cuerpo y a la mente “para que el sueño vuelva a ser algo automático y reparador”, en definitiva, volver a sentir lo que es dormir como un bebé.

Seis pasos para dormir bien

El método Roure está basado en los principios de la terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I), pero según la experta, “va más allá: tiene en cuenta el cronotipo, el estado emocional, los hábitos diarios, la gestión del estrés y las creencias limitantes que muchas veces impiden descansar”.

Se trata de un método práctico, humano y eficaz para personas que sienten que lo han probado todo y aún así no consiguen dormir como necesitan. Se basa en seis pasos fundamentales con los que la doctora asegura haber ayudado a miles de personas de todas las edades, que llegaron a sus manos desesperadas: