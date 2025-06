El calor sofocante seguirá dejando noches tórridas en España y se registrarán temperaturas máximas de más de 40 grados

Un calor asfixiante pone a catorce comunidades en alerta por temperaturas extremas, tormentas y lluvias intensas

El calor sofocante de estos días seguirá dejando noches tórridas en las que no se bajará de 25 grados y por el día las máximas superarán los 40 grados sobre todo en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, mientras en el resto del país estarán por encima de 35° en muchos puntos y en paralelo habrá fuertes tormentas con granizo.

En los próximos días la situación será similar a la de estos días; en algunas zonas subirán las temperaturas y en otras bajarán, pero en general, se mantendrá el calor intenso, según ha informado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo. Se superarán los 35° en muchos puntos y también los 40°, sobre todo en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Las noches serán muy cálidas; "quizás sea este el aspecto más destacado del episodio, las altas temperaturas nocturnas", según del Campo.

Diferencia entre noches infernales, ecuatoriales y tropicales

En estos episodios tan fuertes de calor lo más complicado y menos llevadero se produce por las noches cuando se nos hace difícil o imposible conciliar el sueño debido a las altas temperaturas.

Dormir con mínimas que superan los 20 grados es realmente complicado. Por eso, hay que diferenciar entre los tres tipos de noche que se pueden producir en episodios de altas temperaturas: las noches infernales, las ecuatoriales y las tropicales.

Noches tropicales

Según la Aemet, en España se habla de noches tropicales cuando las temperaturas mínimas no bajan de los 20ºC. Durante el verano, las zonas más afectadas por este tipo de noches con las provincias de Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla o Palma. No obstante, hay otras zonas como Madrid en las que estas noches también se están volviendo más comunes cada verano, especialmente en julio y agosto, aunque antes eran raras.

Noche ecuatorial

Este fenómeno se produce cuando las temperaturas mínimas nocturnas no bajan de los 25ºC. En las noches ecuatoriales el aire del exterior no enfría y nuestro cuerpo no descansa ya que es incapaz de bajar de temperatura. Como indican los expertos, durante las noches ecuatoriales "el calor te roba el sueño".

Estas noches se producen durante las olas de calor en puntos como Sevilla, Córdoba o Murcia. No obstante, en los últimos años también se están sufriendo episodios de noches ecuatoriales en zonas como Barcelona o Madrid, sobre todo en los barrios más urbanos donde hay mucha más superficie asfaltada.

Noches infernales

Este fenómeno ha sido apodado por los expertos meteorólogos aunque no se trata de un término técnico registrado. Se habla de noches infernales cuando el calor nocturno ya roza los 30 °C o se queda muy cerca, sin apenas tregua.

Durante las horas nocturnas, el cuerpo no descansa y el sueño se vuelve intermitente o casi imposible. Por eso, los ciudadanos que viven en hogares que no cuentan con aire acondicionado sufren estos episodios de forma mucho más directa.

Las noches infernales son fenómenos fuera de lo común. Se registran con las grandes olas de calor del verano y se dan en puntos de la geografía española como zonas urbanas del centro de Sevilla, Madrid o el interior de Murcia.

No obstante, otras zonas como Alicante o Almería también sufren estos episodios.