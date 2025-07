El actor fue sorprendido dormitando en el palco del All England Tour mientras Novak Dkjokovic jugaba ante Flavio Cobolli

Seguramente a Hugh Grant no le ha hecho mucho gracia que las cámaras de televisión le descubrieran en brazos de Morfeo en el palco de Wimbledon durante el partido de cuartos de final entre Novak Djokovic y Flavio Cobolli y la escena se haya hecho viral. Las gafas de sol podían haber ocultado la siestecita que se estaba echando el actor, de 64 años, pero su cabeza ladeada no dejaba lugar a la duda.

Puede que el protagonista de 'Cuatro bodas y un funeral' pasara una mala noche, o que el juego no le estuviese divirtiendo demasiado, pero lo cierto es que ni es el primero ni será el último adulto que se queda 'sopa' en un evento público y no puede evitar quedar retratado. Pero ¿por qué con la edad nos quedamos 'traspuestos' con más frecuencia?

Aburrimiento y estilo de vida

No hay una respuesta concluyente porque intervienen varios factores biológicos, psicológicos y de estilo de vida, pero la principal razón nos la daba aquí el experto en trastornos de sueño José Luis de Frutos: porque no nos interesa lo que estamos viendo. Con los años, si el tema que debe concitar nuestra atención no nos resulta estimulante o emocionalmente importante, el cerebro se desconecta más fácilmente. Además, a cierta edad ya sentimos menos presión por quedar bien o fingir interés.

Pero aparte del aburrimiento, detrás de esa somnolencia puede haber trastornos que se cultivan a lo largo de los años. "Va en función siempre del estilo de vida, al margen de las posibles patologías concomitantes que tenga el sujeto, como pudiera ser la obesidad, problemas en el aparato respiratorio... Si llevas un estilo de vida con costumbres ordenadas eso siempre va a favor de dormir bien", nos explicaba el experto.

Otro trastorno que puede influir en las cabezaditas reiteradas es la narcolepsia. "Los que se quedan dormidos de repente, con cierta frecuencia, puede ser debido a un trastorno llamado narcolepsia. Eso no conlleva un sueño reparador, además", indicaba De Frutos.

Sueño más liviano y fragmentado

Tampoco se puede obviar que con la edad el sueño suele ser más liviano y fragmentado. Pasamos menos tiempo en las fases profundas del sueño, lo que genera un descanso menos reparador. Y un sueño menos efectivo por la noche conlleva una mayor somnolencia durante el día, incluso en eventos sociales. Sin embargo, hay personas mayores que duermen perfectamente bien "porque han tenido un estilo de vida ordenado", apunta el experto.

¿Qué hacer entonces si se teme quedarse 'traspuesto' en un acto social en el que no queremos quedar avergonzados? Un café previo siempre puede ponerte un poco en alerta, pero "si vas a un sitio aburrido lo primero que tienes que hacer es mentalizarte de que no puedes dormirte, aunque no puedes generalizar con consejos, porque la medicina es un arte y hay que ir paciente a paciente", concluía De Frutos.