El secreto de las parejas que duran más de 30 años no es la fidelidad, según Harvard

En el panteón de los mitos románticos modernos, pocos están tan arraigados como la creencia de que la fidelidad, entendida en su forma más literal, es el pilar principal que sostiene los matrimonios longevos. Sin embargo, el estudio más longevo y ambicioso jamás realizado sobre la felicidad humana ha desmontado esa convicción con una evidencia aplastante, demostrando que el verdadero predictor de las relaciones más duraderas no es la exclusividad sexual, sino la calidad del vínculo emocional.

Durante más de ocho décadas, el Harvard Study of Adult Development ha seguido la pista a un total de 724 personas desde su adolescencia hasta la vejez, en un esfuerzo titánico por identificar los factores que conducen a una vida plena. Y aunque el propósito inicial no era centrarse en el amor, los datos recogidos han derivado en una conclusión radical: “Las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables. Punto”, ha afirmado el actual director del estudio, el psiquiatra Robert Waldinger.

La amistad, no la posesión

Lo que las cifras revelan es que el denominador común en las relaciones que superan las tres décadas no es la ausencia de aventuras, sino la presencia de una profunda conexión emocional. Las parejas que perduran comparten códigos, humor, vulnerabilidades, silencios cómodos y, sobre todo, se sienten vistas. La fidelidad, en ese marco, deja de ser una norma rígida para convertirse en una consecuencia natural de ese vínculo íntimo.

Arthur Brooks, también profesor en Harvard y colaborador en investigaciones relacionadas, apuntala esta idea al afirmar que “las parejas más felices se consideran antes que nada mejores amigos”. La pasión pierde protagonismo ante la solidez de una alianza que se nutre de la complicidad que acompaña el día a día, la escucha activa y la capacidad de acompañarse incluso en los momentos de máxima rutina.

Lejos de idealizar vínculos inquebrantables, lo que el estudio subraya es que la clave no está en evitar las crisis, sino en cómo se navegan en equipo. La confianza mutua, la habilidad de gestionar el conflicto sin recurrir a la anulación del otro y la construcción paciente de una intimidad que no se agota en lo físico, son los verdaderos cimientos.

Más que la exclusividad sexual, lo que cuenta a largo plazo es la seguridad emocional, la capacidad de compartir vulnerabilidades sin miedo, de reír en mitad de la tormenta y de recordar, incluso cuando la memoria flaquea, que el otro siempre ha estado ahí. Este tipo de conexión amortigua el estrés, reduce los niveles de ansiedad y tiene un efecto directo en la salud física y cognitiva.

Más allá del mito romántico

El estudio también revela una trampa cultural: tendemos a sobrevalorar la pasión como uno de los fundamentos de la estabilidad en una pareja. Sin embargo, la pasión, por definición, fluctúa. Lo que permanece, y sostiene, es la intimidad emocional, la complicidad sin cálculo, la capacidad de evolucionar juntos sin perder la individualidad.

La cultura popular ha contribuido durante décadas a confundir amor con posesión, y fidelidad con garantía de éxito. Pero la evidencia científica apunta en otra dirección. Según Waldinger, lo que realmente protege a una relación de largo recorrido no es la falta de tentaciones, sino “saber que puedes contar con la otra persona cuando más lo necesitas”. Es decir, la reciprocidad emocional.

Incluso en relaciones donde ha habido errores o crisis profundas, el compromiso puede sobrevivir si hay perdón, reconstrucción y voluntad sincera de seguir construyendo. En ese sentido, la fidelidad emocional es mucho más valiosa que la vigilancia de los cuerpos.

La lección más útil del amor duradero

En unos tiempos en los que las relaciones son cada vez más líquidas, fugaces o condicionadas por estímulos efímeros, este estudio de Harvard, que comenzó el seguimiento de las parejas en 1938, y se mantiene en la actualidad, nos recuerda algo esencial: el amor que perdura no se sostiene sobre juramentos, sino sobre elecciones diarias. No se trata de conformismo, sino de compromiso activo.

Si existe un secreto para durar juntos más de tres décadas, no está en vigilar al otro, sino en preguntarse cómo hacerlo sentir seguro, valorado, acompañado. La fidelidad es un camino, no una condición. Y el éxito emocional de las parejas longevas no radica en haber evitado todas las tormentas, sino en haber aprendido a remar juntos en medio de ellas.