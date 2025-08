Inés Gutiérrez 03 AGO 2025 - 21:00h.

Cumplir años hace que nuestras necesidades cambien y por eso no es raro tener que adaptar nuestro hogar

Vânia de la Fuente-Nuñez, sobre arquitectura y envejecimiento: "Hay que adaptar el hogar a partir de los 55"

MadridHay cumpleaños que nos hacen replantearnos muchas de las cosas que suceden en nuestra vida y pasar los 50 años es uno de los momentos que más invitan a ello. Es una fecha redonda y que para muchas personas marca un punto de inflexión en su vida, siendo conscientes de que a partir de ese momento hay ciertas cosas que hay que tener más en cuenta que nunca.

Envejecer es un regalo, pero lo es todavía más si se hace en buenas condiciones, si la salud nos acompaña y si no existen problemas de movilidad o cognitivos. Esto no quiere decir que todo tenga que ser igual que durante los años de juventud, hay formas de alimentación que conviene priorizar o ejercicio que es probable que necesitemos hacer para podernos sentir con la misma energía que antes.

El tiempo pasa para todos y adaptarse a las nuevas circunstancias es la mejor manera de que los cambios más importantes no nos pillen desprevenidos. Con 50 años todavía se es joven, pero eso no quiere decir que no sea necesario hacer ciertos cambios para que los años venideros resulten más acogedores, también cuando estamos en nuestra casa.

Adaptarla a las posibles necesidades que podamos tener desde ese momento en adelante puede ser una gran idea para poder seguir disfrutando de ella y nunca sentirse atrapado.

Consejos para adaptar tu hogar y vivir seguro

Nuestro hogar es nuestro refugio, un lugar seguro en el que sentirnos bien y por eso conviene adaptarlo a nuestras necesidades conforme pase el tiempo, para que siga siendo así. De este modo, siempre será accesible y seguro, fomentando la autonomía de quien vive en él y evitando que pueda sentirse perdido en un momento determinado. Vivir en un entorno seguro contribuye a cuidar el bienestar emocional y también hace que sea un espacio más confortable.

Conviene tener en cuenta las necesidades individuales de cada uno, pues no todo el mundo requiere hacer los mismos cambios en su casa, sin embargo, hay algunos generales de los que se puede beneficiar todo el mundo. Es lo que sucede si quitamos los obstáculos que puedan impedir la movilidad, incluso cuando llevan toda la vida en el mismo sitio, las alfombras pueden favorecer tropezones y una buena iluminación es clave en toda la casa. No es mala idea la instalación de luces automáticas o con sensores de movimiento.

En la medida de lo posible, es buena idea eliminar barreras, como escalones, y ajustar la altura de los muebles y electrodomésticos.

En estancias como el baño se puede cambiar la bañera por un plato de ducha, poner alfombrillas antideslizantes o instalar barras de agarre en el caso de que sea necesario. En estancias como la cocina, dejar los utensilios que se emplean habitualmente en los espacios más accesibles también puede ser un cambio, así como instalar vitrocerámica, para evitar quemaduras.

La altura de la cama puede llegar a ser un problema en el dormitorio y decorar el salón de una forma funcional y dejando el camino libre de obstáculos también puede ser un buen cambio. En algunos casos, optar por muebles con las esquinas redondeadas también es recomendable.

Pequeños tips que pueden hacer que la vida sea más sencilla para todos, pero que se agradecen especialmente conforme se cumplen años.