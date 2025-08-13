Celia Molina 13 AGO 2025 - 14:20h.

Julio García Gómez, experto en comunicación de la Fundación Casaverde, alerta sobre el fenómeno del 'phubbing' en las relaciones afectivas

El fenómeno 'dry begging', el origen de las rupturas de muchas parejas: "Es vital hacer cinco preguntas"

Compartir







El Instituto Europeo de Psicología Positiva define el phubbing como "un término relativamente nuevo que describe el acto de ignorar a alguien en un entorno social al prestar más atención al teléfono móvil que a la persona presente". Es una combinación de las palabras inglesas "phone" (teléfono) y "snubbing" (hacer un desprecio) y, en español, se traduce como "ningufoneo". Ante la llegada de las vacaciones, periodo en el que pasamos más tiempo junto a nuestras familias, el experto en comunicación de la Fundación Casaverde, Julio García Gómez, advierte de los graves riesgos que este comportamiento adictivo conlleva.

“Ignorar a una persona por prestar atención al teléfono (phubbing) está azotando las relaciones personales este verano. Y nos encontramos a tiempo de poder evitarlo”, dice este experto, enfocado sobre todo en los jóvenes y adolescentes. En ellos se acentúa la llamada "soledad del móvil", especialmente, en aquellos que son "más tímidos" y a los que les cuesta relacionarse socialmente. "Con el uso de las redes sociales, los jóvenes cada vez hablan menos en persona, por lo que pierden el hábito de la conversación y les cuesta el diálogo por la falta de costumbre y el excesivo tiempo que pasan en Internet", señala Julio García.

La comunicación personal como medicina

A esto, se le suma el fenómeno de la nomofobia o pánico a quedarse desconectado, sin internet o sin batería y, para afrontar todo ello, el experto da cinco claves que presenta como "la medicina de la comunicación personal":