Celia Molina 28 JUN 2025 - 08:00h.

Julio García Gómez, director de comunicación de la Fundación Casaverde, habla sobre la falta de comunicación en las parejas

Ya lo dijo Camus. Su exitosa novela de teatro, 'El malentendido', es un claro ejemplo de las (malas) consecuencias que la falta del diálogo emocional sincero pueden desencadenar entre seres queridos. En este caso (spolier), el joven protagonista acaba siendo asesinado por su madre, por no haber sido capaz de confesarle cara a cara que él era su hijo, desaparecido años atrás. La esencia de este conflicto, que es "no decir las palabras justas en el momento justo" es lo que provoca el fenómeno llamado dry begging o comunicación silenciosa, causante de un gran número de rupturas de parejas a escala mundial.

"Es la falta de manejo de las habilidades de comunicación y expresión emocional que puede conducir a la ruptura de la pareja por no decir las cosas abiertamente y ejercer una presión silenciosa, generando culpa en la otra persona. La comunicación silenciosa es enemiga de las buenas relaciones porque se ejerce presión indirecta”, dice Julio García Gómez, director de comunicación de la Fundación Casaverde. Asimismo, el experto en relaciones personales Darren Magee, al que hace referencia un artículo publicado en el New York Post, pone énfasis en cómo el dry begging se centra en lanzar indirectas emocionales, en lugar de habar directamente sobre una situación que nos angustia o nos preocupa.

Las preguntas para tener una comunicación efectiva

Así, frases comunes en las discusiones de pareja como "Me lo dices o me lo cuentas”, “Estás muy equivocado/a”, “No sabes lo que dices”, “No tienes ni idea” o “Vas a lo tuyo”, generan un vacío emocional en la persona que los recibe pues, en realidad, no están dando ninguna explicación sobre la raíz del problema. Para evitar que esto ocurra y reforzar la relación en vez de abocarla a la ruptura, García Gómez recomienda aplicar las 5W periodísticas a este otro campo de la comunicación:

What? : Qué ocurrió exactamente cuando me enfadé contigo.

: Qué ocurrió exactamente cuando me enfadé contigo. Who?: Quién intervino o protagonizó la discusión. ¿Terceras personas presentes?

Quién intervino o protagonizó la discusión. ¿Terceras personas presentes? Where?: Dónde ocurrió. Era el lugar más adecuado o no.

Dónde ocurrió. Era el lugar más adecuado o no. When?: Cuándo ocurrió en el tiempo, el día, la semana o el mes.

Cuándo ocurrió en el tiempo, el día, la semana o el mes. Why?: Por qué ocurrió. Cuáles fueron las causas del choque emocional.

El manejo idóneo de estos cinco elementos nos facilitará la relación de pareja porque se desarrollará "un diálogo efectivo entre ambas partes y se podrá a llegar a la solución del conflicto de manera muy concreta", describiendo exactamente las situaciones y momentos negativos en los que uno espera de la otra persona más de lo que cree recibir. Algo que no se consigue en absoluto con las discusiones "a voz en grito" o llenas de reproches e indirectas para dañar a la persona con la que 'chocamos'.

Para concluir, el asesor de relaciones sociales, Julio García, aconseja que, "en lugar de emplear frases hechas llenas de enfado, queja o alusión negativa", es necesario emplear “la palabra justa en el momento justo” para evitar el conflicto por no verbalizar en positivo lo que pretendemos de la pareja.