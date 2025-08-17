Marta Torrón, sobre cómo despertar la libido dormida: "No hay nada roto en ti"

Raquel Noya 17 AGO 2025 - 12:00h.

Más del 45% de las mujeres mayores de 50 años afirman haber perdido el interés por el sexo y el 30% nunca ha tenido un orgasmo

La fisiosexóloga Marta Torrón explica en su última entrevista cómo recuperar la líbido y es más fácil de lo que crees

Compartir







A muchas mujeres, especialmente tras la llegada de la menopausia, les sucede algo que rara vez se dice en voz alta: dejan de tener deseo sexual, el cuerpo se desconecta del placer, y los orgasmos —si alguna vez los tuvieron— parecen haberse desvanecido. Y no son casos aislados: según la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENS 2020), más del 45% de las mujeres mayores de 50 años afirman haber perdido el interés por el sexo, y un 30% reconoce no haber experimentado nunca un orgasmo.

¿Quiere decir esto que hay algo roto en ellas? En absoluto. Lo que sucede, tal y como explica la fisiosexóloga Marta Torrón en sus publicaciones de Instagram, es que muchas veces la libido permanece dormida por falta de estímulo y, sobre todo, de exceso de cansancio, pero puede volver a despertarse.

No al sexo como un check

Torrón es especialista en suelo pélvico y salud sexual femenina y ha acompañado (y acompaña) a cientos de mujeres a redescubrir el placer desde una mirada respetuosa, corporal y libre de prejuicios. Su propuesta no se basa en fórmulas mágicas ni en clichés sobre “volver a ser como antes”, sino en algo más profundo y liberador: entender cómo funciona el cuerpo de las mujeres, escucharlo con atención y reconectar con el deseo desde la calma y la curiosidad.

En una de sus últimas entrevistas concedidas al programa Mía de psicología, la experta le pone voz a aquellas mujeres que aseguran no sentir deseo sexual y explica lo que les está sucediendo: “A menudo nos encontramos con mujeres que creen que no tienen libido pero lo que no tienen es energía disponible, y es muy diferente, porque si tú vas agotada es prácticamente imposible que te vaya a apetecer tener un encuentro sexual, ni siquiera contigo”, asegura.

Y es que, “en el momento en el que la sexualidad se percibe como una tarea más, como ese check que he de hacer”, detalla, “lo que estamos haciendo es perdernos el gran beneficio que tiene la sexualidad para nuestra psique y nuestro cuerpo”, asegurando que el sexo se convierte en una obligación en lugar de una fuente de placer y de beneficios para la salud.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cómo despertar la libido

Una de las frases más célebres de Marta Torrón, “no hay nada roto en ti”, invita a sanar la narrativa interior y conectar desde el empoderamiento a través de tres claves:

Ablandar el cuerpo: En las relaciones sexuales relajarse, tratar de buscar la relajación en lugar de buscar el orgasmo o buscar el placer de la pareja. Tan sólo dejarse llevar, conectar con una misma a través de la escucha activa.

Aprender a activar el suelo pélvico: Su enfoque combina consciencia corporal, respiración y activación muscular profunda de esta zona tan importante para la mujer.

Hacer un ligero pujo. Ese gesto “lo cambia todo”, asegura Marta en su última intervención. El pujo es una forma de hacer estiramiento de los músculos del suelo pélvico para conseguir que de alguna manera se relaje, “consiguiendo así que el cuerpo se libere y la vagina se libere”, explica.