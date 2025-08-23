Redacción Uppers 23 AGO 2025 - 15:00h.

La costa ofrece temperaturas más suaves, mejor calidad del aire y más opciones de ocio y transporte

Cómo reconectar con uno mismo (de verdad) en verano

Las vacaciones de verano siempre son sinónimo de playa, toallas y protector solar. La gran mayoría optamos en julio y agosto por destinos costeros casi por inercia. El atractivo del mar es tan universal que parece magnético. Habrá quien sostenga que esto se debe simplemente a un efecto de norma social. Es decir, vamos a donde van todos, pero quizás el hecho de que tantos busquemos la playa sea más bien una cuestión puramente instintiva.

No podemos olvidar que el ser humano evolucionó cerca de fuentes de agua, esenciales para la supervivencia. Este vínculo ancestral dejó una huella en nuestro cerebro, que se siente más tranquilo y seguro cerca del mar. Por no hablar de que la tonalidad azul y el movimiento rítmico de las olas reducen la actividad de la amígdala e induce a la relajación.

Más años de vida junto al mar

Ahora una investigación liderada por la Universidad Estatal de Ohio refuerza esa atracción biológica al concluir que los habitantes de zonas costeras disfrutan en promedio de un año más de vida que quienes residen en entornos del interior. Para llegar a ese resultado se analizaron datos de más de 66.000 distritos censales en Estados Unidos, y cruzaron la información con datos ambientales y geográficos, así como datos sociodemográficos.

El estudio, publicado en 'Environmental Research', apunta a las temperaturas más suaves, la mejor calidad del aire y una menor susceptibilidad a la sequía en estos ambientes, así como a las mayores oportunidades de ocio, mejor transporte y percepción de unos ingresos más altos, son factores que hacen que quienes residen cerca del mar vivan más tiempo.

Quienes viven en la costa disfrutan de menos días de calor extremo y temperaturas promedio más moderadas, lo que disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, la influencia marina reduce los picos de contaminación y protege frente a condiciones ambientales adversas.

No todo el agua tiene el mismo beneficio

Eso sí, no todos los espacios azules son igual de beneficiosos. Los resultados del estudio enfatizan la diferencia entre los residentes del litoral y aquellos que viven en el interior, pero próximos a ríos, lagos u otras superficies de agua dulce, donde se observa una asociación negativa con la esperanza de vida. Curiosamente, en áreas rurales, los cuerpos de agua dulce sí muestran efectos beneficiosos.

"Pensamos que era posible que cualquier tipo de 'espacio azul' ofreciera algunos efectos beneficiosos, y nos sorprendió encontrar una diferencia tan significativa y clara entre los que viven cerca de las aguas costeras y los que viven cerca de las aguas interiores", ha señalado el investigador principal, el profesor Jianyong Wu.

Los investigadores confían en en que sus conclusiones ofrezcan una guía para la planificación urbana, el desarrollo residencial y el diseño de entornos que promuevan vidas más largas y saludables.