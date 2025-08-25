Antoni Mateu 25 AGO 2025 - 06:40h.

Todavía hay personas que presentan reticencia a la hora de participar en los grupos de WhatsApp —aunque formen parte—

La psicóloga Anna Sibel explica por qué somos diferentes por chat y en persona: "Los introvertidos son más extrovertidos por chat"

Comunicarse por grupos de WhatsApp puede ser algo realmente complicado para ciertas personas. En este sentido, lo que parece ser un chat donde varias personas se comunican al mismo tiempo, para cierta gente puede ser algo que se les haga muy cuesta arriba. Así lo empieza ilustrando la psicóloga forense Anna Sibel, quién nos va a desvelar algunas de las circunstancias clave de por qué esto sucede.

Hay cinco razones psicológicas, de acuerdo con la experta: la primera es el control de la situación

Uno de los primeros escenarios que la psicóloga pone encima de la mesa es la “necesidad de control”. Aquí se abre paso el factor de la inteligencia emocional, como explica: “no es cuestión de que quién no responde tenga componentes antisociales. La inteligencia emocional de esta persona hace que decida cuándo responder, pero también, quieren evitar la presión del ‘visto’”.

Las confirmaciones de lectura en WhatsApp se pueden desactivar en los chats individuales. Sin embargo, el ‘doble check azul’ aparece en los grupos.

“Las personas introvertidas prefieren calidad a cantidad de interacciones”

La segunda situación que Anna Sibel expone hace referencia es la introversión. En este sentido, abre la puerta a la siguiente situación: “el mito de las personas introvertidas es que son tímidas. Sin embargo, cuando se trata de participar en chats grupales, la realidad es que prefieren calidad sobre cantidad en cuanto a número de interacciones".

La protección mental

En un contexto en el que estamos rodeados de tecnología y los hábitos de vida pasan por ser de cada vez más rápidos e inmediatos, los grupos de WhatsApp pueden ser un elemento del cual una persona puede protegerse, en palabras de Anna Sibel.

Los chats grupales pueden ser de muchos tipos. Tantos, como personas pueden haber. Hay ciertas circunstancias en las que una persona abre el teléfono y es posible que se encuentre con cientos de mensajes sin leer. Aquí es donde la experta pone el foco de la cuestión:

“Es posible que la persona que no está respondiendo a mensajes grupales tenga a su cerebro protegiéndoles del ruido constante, el drama grupal y la sobreestimulación”.

El factor de la “intimidad real”

Otra de las casuísticas que Sibel expone es el hecho de que quién se abstiene de contestar en grupos, es porque “prefieren una conversación profunda que cincuenta mensajes superficiales”, de acuerdo con Anna Sibel.

Aquí también se produce una intersección con el apartado anterior: “se produce una autoprotección consciente, donde se filtra el ruido digital, se opta por dejar de consumir energía que puede no aportarle valor a esa persona y se mantiene la autonomía en un mundo que está hiperconectado”, señala.

La estrategia del tiempo

Por último, el quinto escenario que Anna Sibel pone encima de la mesa es la gestión energética. “Quiénes no contestan en grupos también pueden ser estratégicos con su tiempo. Al final se trata de una estrategia de bienestar mental, pero no porque estas personas estén mal, realmente. Lo que ocurre es que son más conscientes de sus necesidades emocionales”, explica.

También enfatiza el hecho de que no contestar por un grupo “no es señal de ser antisocial. Estas personas reconocen sus límites antes de agotarse, priorizan la paz mental y saben que menos puede ser más en sus relaciones personales”, concluye.