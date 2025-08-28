Doug Bihlmaier es la cabeza visible de la línea RRL de la emblemática firma de moda, inspirada en el viejo Oeste americano y la vida de rancho

El icónico capazo de Jane Birkin es la tendencia del verano entre la Generación Z

Compartir







En una industria como la de la moda, dominada por la velocidad y las tendencias efímeras, hay personajes que destacan por ser guardianes de lo auténtico, por mantener vivo aquello que nunca debería perderse. Doug Bihlmaier es uno de esos nombres. En un mundo que casi siempre mira hacia delante, él insiste en mirar hacia atrás, hacia los orígenes, hacia lo atemporal. Quizás por eso esta figura clave en el universo de Ralph Lauren -en su versión vintage- se ha convertido a sus 71 años en un héroe para los creadores de contenidos especializados en moda.

PUEDE INTERESARTE Los 5 perfumes amaderados para hombre que son tendencia en 2025

Este tipo de barba blanca descuidada y apariencia de hippy desaliñado es el responsable de la imagen, la estética y la nostalgia que transmite la marca RRL (Doble RL) de Ralph Lauren, inspirada en el ambiente del viejo Oeste americano y la vida de rancho. Una línea que debe todo su encanto a la ropa resistente y funcional de vaqueros, ferroviarios y militares de la Segunda Guerra Mundial.

Hecho para durar

Doug absorbió esa visión tan distintiva sobre la durabilidad y la autenticidad en sus años en Kansas, donde creció entre campos de maíz en un entorno en el que la ropa era ante todo funcional, estaba hecha para durar. Más adelante, su obsesión por las esencias originales le llevó a rebuscar en mercados, tiendas militares y almacenes antiguos tesoros textiles de alto valor histórico y estético, desde ropa de trabajo francesa a franelas viejas al estilo Neil Young, pasando chaquetas militares de cuero desgastadas.

Esa pasión coleccionista fue la que le hizo recalar en el equipo de Ralph Lauren en los años 80, donde poco a poco se convirtió en una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la identidad vintage de la marca. A diferencia de la elegancia refinada de las colecciones principales de Ralph Lauren, RRL se inclina por el auténtico denim desgastado, crudo y desteñido, creando prendas que parecen de toda la vida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Granjeros, mineros y cowboys

En ese propósito, la labor de Bihlmaier ha sido crucial, seleccionando piezas, buscando telas e influyendo en diseños que parecen sacados directamente del pasado y distinguiéndose de otras marcas que intentan recrear un look parecido.

Aún a día de hoy el ojo clínico de Bihlmaier sigue siendo esencial para mantener la identidad de Ralph Lauren en unas colecciones que combinan autenticidad y diseño contemporáneo. Su sensibilidad para encontrar en el pasado la inspiración que define el presente sigue siendo vital para que la vieja épica de granjeros, mineros y cowboys no pase de moda.