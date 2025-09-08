Inés Gutiérrez 08 SEP 2025 - 08:00h.

MadridUna alimentación adecuada puede suponer una gran diferencia a la hora de cuidar nuestra salud. Escoger los alimentos adecuados puede ayudarnos a sentirnos mejor, porque nos proporcionan todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para un buen funcionamiento (a no ser que exista algún problema de salud que requiera suplementos o atención especial).

Una alimentación adecuada puede hacer que nos sintamos mejor, con más energía y más fuerzas para afrontar el día a día, pero conviene tener claro que las necesidades de cada etapa de la vida son diferentes, por lo que alimentos que tomábamos en el pasado pueden no resultar igualmente efectivos conforme se cumplen años, y viceversa.

También es clave la manera de cocinarlos, porque no todas las preparaciones hacen que los alimentos conserven sus nutrientes de igual manera. Es lo que sucede con la fruta entera y el zumo, es la misma pieza de fruta, pero pueden afectar al cuerpo de diferente manera. Pasados los 50 años, ¿es mejor tomar la fruta en zumo o debemos tomarla entera si queremos cuidar nuestra salud?

Fruta entera o en zumo, qué es más saludable después de los 50 años

Una de las preocupaciones más habituales a la hora de tomar zumo es la cantidad de azúcar que contiene y cómo puede afectar a los niveles de insulina en el cuerpo. Se suele pensar que tomar el zumo en lugar de la fruta hace que se produzca un pico de glucosa en sangre, algo que un estudio de la Universidad de Hasselt (Bélgica), publicado en Nutrition and Diabetes, ha desmentido.

Los azúcares que contiene el zumo provienen de la propia fruta, por lo que no afectarían negativamente en este aspecto. ¿Quiere esto decir que es mejor tomar el zumo que la pieza de fruta entera? No exactamente. Si bien parece que el zumo no produce ese temido pico de glucosa, sobre todo en el caso de las personas diabéticas, hay otras cuestiones que conviene tener en cuenta.

Una de ellas es la cantidad de fibra que contienen las frutas y que al hacerlas zumo se pierde. La fibra es esencial a lo largo de toda la vida, pero pasados los 50 es clave para mantener una buena salud digestiva y para regular el colesterol porque la fibra dificulta su absorción en el intestino delgado. Además, regula los niveles de azúcar en sangre, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y ayuda a controlar el peso.

En este sentido, comer la fruta entera también ayuda a lograr una mayor sensación de saciedad, gracias a tener que masticarla, así como a controlar las porciones. En un zumo se pueden consumir tranquilamente dos o tres naranjas, por ejemplo, mientras que si las comiéramos enteras seguramente tomaríamos solo una.

Por supuesto, no habría ningún problema en caso de querer tomar un zumo de frutas de manera puntual, aunque siempre será mejor priorizar aquel elaborado en el momento que otras versiones envasadas, que pueden tener ingredientes extra para su conservación que no tendría un zumo natural recién exprimido.