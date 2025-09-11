Cinco cosas que hace 50 años eran impensables y hoy forman parte de la vida diaria (más allá de Internet)
Internet ha cambiado la forma en la que hacemos las cosas, pero no es la única novedad que impacta
MadridLas cosas cambian a pasos agigantados y la presencia de internet y los teléfonos inteligentes son una prueba de ello. Ahora nadie se queda con la duda, en pocos segundos se puede obtener la respuesta que tanto se buscaba y, si se le dedica un poco de tiempo más, asegurarnos de que es real y no una invención o fake news.
Para conseguir algunos avances se ha tenido que batallar, otros han llegado gracias a los avances de la ciencia y también ha habido algunos que se han instalado de manera orgánica. Cosas que hace 50 años parecían impensables, que puede que si siquiera existieran en los planes de los más visionarios, ahora son frecuentes, habituales y forman parte de la normalidad de las personas.
Cinco cosas que hace 50 años eran impensables y hoy son habituales
Del mismo modo que algunos nostálgicos echan la vista atrás y sienten que ciertas cosas eran mejores antes, como sucede con algunos alimentos, como los tomates frescos, otras cosas llegaron para quedarse y hacer la vida más sencilla o más igualitaria. Algunas cosas que hace 50 años eran impensables hoy ya forman parte de nuestra rutina y nos parece impensable que no sean así.
- Matrimonio igualitario. Esto era algo que hace cincuenta años no parecía que pudiera convertirse en realidad, aunque para muchas personas era un deseo que tenían y, por suerte, lucharon para que todo el mundo pudiera tener los mismos derechos ante la ley. En España se aprobó en el año 2005.
- Dar el pecho en público. Durante mucho tiempo dar el pecho a un bebé era considerado algo que no tenía cabida en un ambiente público y debía hacerse en privado, haciendo que muchas madres tuvieran que esconderse en salas específicas o quedarse en casa. Ahora las cosas han cambiado y cada vez es más habitual dar de mamar en público.
- Hablar de sexo con tus hijos. La información es poder y eso se nota especialmente en algunos temas de los que se habla con mayor libertad, precisamente para evitar que sean fuentes poco fiables las que les den a los más jóvenes la información equivocada. Hablar con ellos de los riesgos que conlleva el sexo y las maneras de minimizarlos es más frecuente cada vez en más hogares, dejando de ser temas tabú.
- No poder fumar en lugares públicos. Fumar en cualquier sitio era algo habitual y no solo en bares o discotecas, también se podía fumar en el aula de la universidad, en el tren y hasta en la consulta del médico. El tabaco se ha demostrado nocivo y se ha prohibido en muchos espacios, algo que sin duda sorprendería a las personas que hace 50 años fumaban en cualquier lugar.
- Televisión en streaming. Hace cincuenta años se veía lo que había en emisión, ahora las posibilidades son tantas que es complicado escoger qué queremos ver. Hay diferentes plataformas en streaming, canales de YouTube y streamers en Twitch que nos mantienen entretenidos 24 horas al día, algo impensable para quienes apagaban a media noche la televisión porque la emisión había finalizado.