11 SEP 2025 - 08:00h.

Internet ha cambiado la forma en la que hacemos las cosas, pero no es la única novedad que impacta

Los séniors también son digitales: el 57% no podría vivir sin internet

MadridLas cosas cambian a pasos agigantados y la presencia de internet y los teléfonos inteligentes son una prueba de ello. Ahora nadie se queda con la duda, en pocos segundos se puede obtener la respuesta que tanto se buscaba y, si se le dedica un poco de tiempo más, asegurarnos de que es real y no una invención o fake news.

Para conseguir algunos avances se ha tenido que batallar, otros han llegado gracias a los avances de la ciencia y también ha habido algunos que se han instalado de manera orgánica. Cosas que hace 50 años parecían impensables, que puede que si siquiera existieran en los planes de los más visionarios, ahora son frecuentes, habituales y forman parte de la normalidad de las personas.

Cinco cosas que hace 50 años eran impensables y hoy son habituales

Del mismo modo que algunos nostálgicos echan la vista atrás y sienten que ciertas cosas eran mejores antes, como sucede con algunos alimentos, como los tomates frescos, otras cosas llegaron para quedarse y hacer la vida más sencilla o más igualitaria. Algunas cosas que hace 50 años eran impensables hoy ya forman parte de nuestra rutina y nos parece impensable que no sean así.