Halle Berry y su postura viral sobre la menopausia: "Me siento imparable, feliz y libre"

Halle Berry es popular por muchos motivos. Por haber sido la primera y única actriz negra en ganar el Oscar a la mejor actriz, por encabezar frecuentemente las listas de personas más atractivas del mundo y, ahora a sus 58 años, por ser una de las voces más resonantes sobre la menopausia. La actriz de 'Monster's Ball' ha canalizado su propia experiencia personal dolorosa —y equívoca— en una misión empresarial para informar, educar y empoderar a millones de mujeres que atraviesan esta fase vital.

La intérprete y ex modelo se ha embarcado en el desafío de redefinir un tema frecuentemente relegado a las sombras, tanto social como médicamente, pese a afectar a millones de mujeres en todo el mundo. "Espero estar dándoles la valentía de plantarse y aceptar que no tenemos que quedarnos eternamente en los 30. Es decir, ¿quién quiere quedarse eternamente en 30?”, se preguntaba.

"El peor caso de herpes jamás visto"

Para ella todo empezó cuando a los 54 años empezó a experimentar síntomas que no entendía bien. Dolor durante sus relaciones, una sensación incómoda al intentar orinar y una molestia tan fuerte que describiría como "tener cuchillas en la vagina". Su ginecólogo diagnosticó que era "el peor caso de herpes" que había visto nunca, pero estaba equivocado, porque lo que realmente estaba pasando es que estaba en perimenopausia.

Algunos médicos, como el de la actriz, no reconocen fácilmente los síntomas de esta etapa de transición, y esa falta de orientación la dejó sin herramientas para interpretar lo que estaba pasando en su cuerpo. “No tenía respuestas, no tenía a quién recurrir”, confesó en una entrevista con 'Time'. Fue entonces cuando empezó a hablar sobre su proceso y descubrió que muchas mujeres se sentían igual de desamparadas. Pasan años con síntomas sin diagnóstico, malinterpretados o ignorados por la medicina tradicional.

Las mujeres merecen más

Berry decidió que debía hacer todo lo posible para evitar que lo que le había pasado a ella le pasara a otras. Así, ha liderado una iniciativaen el Congreso de Estados Unidos para aprobar una ley que destine fondos a la investigación sobre la menopausia y a la realización de ensayos clínicos específicos.

Además, trabaja con líderes estatales para diseñar programas de apoyo que atiendan las necesidades de las mujeres en la mediana edad. "Estamos gritando que las mujeres merecen más, y aun así, muchos médicos no se esfuerzan por aprender", ha dicho señalando la responsabilidad de la comunidad médica en este vacío de atención.

En su opinión, el desinterés en torno a la menopausia tiene su raíz en el sexismo ("Si los hombres tuvieran que pasar por esto con los mismos síntomas que nosotras, ya habría cientos de estudios, tratamientos y fondos dedicados a solucionarlo”) y el edadismo (“Cuando dejamos de ser fértiles, se espera que desaparezcamos, que atravesemos esta etapa en silencio, sin incomodar a nadie”).

Frente a esta situación, decidió reenfocar Respin, un sitio web de bienestar y ejercicio que fundó en 2020, como plataforma de consulta sobre la menopausia, la salud femenina en la mediana edad y el derribo del estigma que rodea estos temas. El mensaje clave que se quiere transmitir es que no hay nada malo en estar en la menopausia.

Por una membresía de 149 dólares al año, las usuarias de Respin tienen acceso a chats privados con otras mujeres en menopausia, sesiones de preguntas y respuestas en vivo con médicos y acceso anticipado a los dispositivos de bienestar favoritos de Berry.

Con menos de 5 millones de dólares en financiación de inversores, entre ellos Khosla Ventures, la renovada Respin aún está dando sus primeros pasos, pero ya le ha servido para que Forbes la incluya como una de las 200 emprendedoras, impulsoras del cambio y líderes de su lista anual 50 Over 50.

Lo importante es que cuando una figura pública como Halle Berry cuenta su historia abre puertas para que otras mujeres se sientan menos solas y más seguras. Pocas veces un diagnóstico médico erróneo ha dado tantos frutos positivos.