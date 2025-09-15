Inés Gutiérrez 15 SEP 2025 - 08:00h.

Quienes quieran encontrar a alguien para compartir su vida puedes usar estas apps, incluso con más de 60 años

La app de citas que utiliza IA para que tu perfil tenga más éxito a partir de los 50

Compartir







MadridEl amor no tiene edad y cualquier momento parece bueno para ampliar nuestro círculo social y conocer gente nueva que pueda hacer que la chispa se encienda de nuevo. Lo que parecía tan sencillo en la adolescencia y juventud, parece que se complica un poco más cuando se llega a cierta edad.

Conocer gente nueva de manera natural parece más complicado y por eso lo mejor es tomar el toro por los cuernos y hacer que suceda, en lugar de esperar a que sea así. Una buena manera de lograrlo es apuntarse a cursos y actividades donde se puedan conocer a otras personas con las que se tengan aficiones en común, pero también puede optarse por alguna de las aplicaciones que hace que el proceso de encontrar una pareja o amistad sea más sencilla.

Citas a los 60 años: apps seguras para encontrar pareja o amistad

Funciona para todas las edades, pero hay algunas aplicaciones que parecen ser más adecuadas para personas más jóvenes, aunque solo sea porque hay más personas de esos rangos de edad apuntados, lo que aumenta las posibilidades de encontrar a alguien que sea de nuestro agrado. Por suerte, también hay aplicaciones donde la mayoría de las personas son más mayores, lo que podría hacer más sencillo el proceso de encontrar a alguien con quien compartir aventuras una vez cumplidos los 60 años.

Una de las aplicaciones más conocidas puede ser también una estupenda opción pasados los 60 años porque Tinder tiene una gran cantidad de usuarios, por lo que es complicado que nadie llame tu atención, aunque lo cierto es que la mayoría de ellos no superan los setenta. Por otra parte, hay otras que están especialmente dedicadas al público senior, como Our Time o Meetic. Suelen tener una opción gratuita y otra de pago, por lo que si tras probar la versión gratuita estás satisfecho, pero sientes que necesitas ese extra, puede que te sientas convencido de dar el paso.

PUEDE INTERESARTE Primeras citas a partir de los 50: qué hacer y qué no

Lo ideal es llegar a estas aplicaciones con la mente abierta y pocas expectativas. Tal vez buscas al amor de tu vida y te encuentras con una amistad duradera o puede suceder justo lo contrario. La clave, como en todas las aplicaciones de citas, es ser sincero, también claros y sencillos a la hora de hablar de nosotros mismos, intentando marcar la diferencia, evitando tópicos y siendo auténticos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Está claro que la imagen es lo que nos hace decidir si queremos hacer match con alguien y, del mismo modo que es clave para uno mismo, lo es también para los demás, no dudes en compartir algún selfi y recuerda sonreír. Intenta que las fotografías se vean bien (que sean claras y estén bien iluminadas), evita aquellas en las que aparece algún ex y, sobre todo, que sean recientes y no tengan varias décadas de antigüedad, al fin y al cabo lo que se busca es alguien que se sienta intrigado por quienes somos ahora, no por quienes fuimos.