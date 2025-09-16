Redacción Uppers 16 SEP 2025 - 11:04h.

Los viajes para la temporada 2025-2026 tienen un coste general más alto y diferencias por temporada

El 6 de octubre salen los viajes del Imserso: cómo elegir bien para no equivocarte

Los primeros viajes del Imserso de la temporada 2025-206 se comercializarán a partir del 6 de octubre y ya no hay que seguir especulando sobre cuánto costará esa oportunidad única de escaparse a la playa, al balneario o a la montaña sin que se resienta demasiado el bolsillo. Los precios ya son oficiales, los números están sobre la mesa y sí, el el coste en general será algo más alto que la campaña anterior.

En el 40 aniversario de este programa de viajes, el Imserso ofrecerá 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.

Entre las novedades destacadas para esta campaña está la introducción de un coste adicional de 100 euros para los viajes realizados en temporada alta (octubre, mayo y junio en la península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o para quienes reserven un segundo viaje en la misma campaña.

Además, para quienes cuenten con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, el Imserso reserva 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros, sin importar el destino. Y se abre la posibilidad de viajar con las mascotas en los desplazamientos a destinos de costa peninsular y zonas insulares.

Así, los precios del programa de viajes de este año oscilan entre los 132,91 euros y los 564,72 euros, dependiendo de la temporada, duración del viaje, tipo de alojamiento y transporte. En conjunto, los paquetes experimentan subidas que van del 18% al 47% respecto al año pasado, si se hace la media entre los precios de temporadas. La previsión de precios para la temporada 2025-206 es la siguiente:

En la zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana con transporte)

Una estancia de 10 días (9 noches) en las costas de alguna de estas comunidades en temporada baja (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) costará 309,22 euros , mientras que en temporada alta (octubre, mayo y junio) el precio será de 409,22 euros . El año pasado el precio era de 290,06 euros.

, mientras que en temporada alta (octubre, mayo y junio) el precio será de . El año pasado el precio era de 290,06 euros. Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio por viaje será 244,04 euros en temporada baja y de 344,04 euros en temporada alta. El año pasado el precio era de 228,93 euros.

En la zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana sin transporte)

Para viaje sin transporte, el precio de la estancia de 10 días (9 noches) se reducirá a 270,39 euros en temporada baja y a 370,39 euros en temporada alta. El año pasado el precio era de 253,65 euros.

en temporada baja y a en temporada alta. El año pasado el precio era de 253,65 euros. Si la estancia es de 8 días (7 noches), el coste del viaje sin transporte será de 224,63 euros en temporada baja (324,63 euros en temporada alta). El precio el año pasado era de 210,72 euros.

En la zona costera insular (Islas Baleares con transporte)

Si la estancia es de 10 días (9 noches) en las Islas Baleares el precio sale por 353,37 euros en temporada baja y por 453,37 euros en alta. El año pasado el precio era de 331,49 euros.

Si s reduce a 8 días (7 noches), estaríamos en los 285,29 euros para temporada baja y los 385,29 en temporada alta. El año pasado costaba 267,66 euros.

En la zona costera insular (Islas Baleares sin transporte)

Para la temporada baja la estancia de 10 días (9 noches) sin transporte incluido sale por 270,52 euros , mientras que en temporada alta se queda en 370,52 euros . El año pasado el precio era de 253,77 euros.

, mientras que en temporada alta se queda en . El año pasado el precio era de 253,77 euros. Si la estancia es de 8 días (7 noches) sin transporte incluido el coste será de 224,36 euros en temporada baja y 324,36 euros en temporada alta. El año pasado costaba 210,47 euros.

En la zona costera insular (Canarias con transporte)

La estancia de 10 días (9 noches) en las playas de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura tendrá un precio de 464,72 euros en temporada baja (octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio) y de 564,72 euros en temporada alta (diciembre, enero y febrero), los precios más caros de este año. El año pasado costaba 435,95 euros.

Si el viaje se reduce a 8 días (7 noches) el coste bajará hasta los 378,75 euros en temporada baja y a 478,75 en temporada alta. El año pasado el precio era de 355,30 euros.

En la zona costera insular (Canarias sin transporte)

El mismo tipo de viaje pero sin incluir transporte, deja el precio en 270,39 euros en temporada baja y de 370,39 euros en temporada alta. El año pasado costaba 253,65 euros. Y para estancias de ocho días (7 noches), en temporada baja se queda en 224,28 euros y en temporada alta, en 324,28. El año pasado era 210,39 euros.

Turismo de escapada

Los circuitos culturales de seis días costarán 312,51 euros (412,51 en temporada alta); el turismo de naturaleza de cinco días tendrá un precio de 305,75 euros (405,75 en temporada alta); las capitales de provincia durante cuatro días costarán 132,91 euros (232,91 en temporada alta); y, en el caso de Ceuta o Melilla, un viaje de cinco días costará 305,75 euros (405,75 en temporada alta).

Los precios incluyen el alojamiento, con una habitación doble a compartir. Si se desea un uso individual, se incluirá un suplemento de 22 euros por noche en Islas Baleares y zona costera peninsular; 24 en Canarias y 26 en turismo de escapada. También se incluye pensión completa, excepto en viajes a capitales de provincia cuyo régimen es de media pensión, y transporte, salvo en las modalidades en las que no está incluido expresamente y en viajes a capitales de provincia.