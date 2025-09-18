El Lisdoonvarna Matchmaking Festival se llena cada mes de septiembre de música, bailes y visitantes en busca de pareja

Cada mes de septiembre en un pequeño pueblo del condado de Clare, Irlanda, se celebra un evento muy especial en el que se mezclan tradiciones, música en vivo, baile, cerveza y, sobre todo, la posibilidad de conocer a alguien especial. Es el Lisdoonvarna Matchmaking Festival y todos los años acoge a miles de personas de todas partes del mundo, muchas de ellas mayores de 50, en busca no solo del amor, sino de amistad, compañía y nuevas experiencias.

Fundado hace más de 160 años, este festival nació con la noble intención de ayudar a los hombres y mujeres del campo a encontrar pareja en un mundo en el que las duras faenas agrícolas y las largas distancias hacía difícil el cortejo.

Hay que remontarse a la época victoriana, cuando Lisdoonvarna era una pequeña aldea que atraía a personas de los alrededores con carreras de caballos, balnearios, así como música y baile en la plaza del pueblo. Con el tiempo se fue transformando en una auténtica fiesta abierta a gente de cualquier edad y condición en busca de su media naranja.

Música noche y día

Durante los últimos días del verano y primeros del otoño los bares y hoteles del pueblo acogen actuaciones de música tradicional irlandesa, pero también rock, country y a DJs. Desde la mañana hasta bien entrada la noche, siempre hay un lugar donde bailar, pero no en pistas abarrotadas e incómodas sino siempre en una atmósfera cálida y acogedora.

Willie Daly, casamentero de cuarta generación

La gran estrella del festival es el matchmaker, o casamentero, heredero de una larga tradición que aún hoy conserva su encanto y que en la actualidad reposa en la figura de Willie Daly, que a lo largo de su carrera ha organizado ha organizado más de 3.000 matrimonios en el Matchmaker Bar.

Este casamentero de cuarta generación sigue trabajando a la manera tradicional, con una mezcla de intuición, sabiduría y humor. Su 'Libro de la Suerte' es un cuaderno de 150 años de antigüedad repleto de perfiles escritos a mano de personas que esperan encontrar pareja. La leyenda cuenta que si lo tocas con ambas manos te casarás en seis meses.

Más allá del matchmaking

Pero lo que convierte al Lisdoonvarna Matchmaking Festival en algo tan especial no es solo la posibilidad de encontrar pareja, sino la experiencia de salir de la rutina, de viajar a un lugar con encanto y de compartir momentos con personas dispuestas a disfrutar de la vida.

Además de la música en directo, hay bailes céilí, noches temáticas y acogedores pubs llenos de ambiente. Eso por no hablar de que el paisaje de Clare, con los espectaculares acantilados de Moher y la belleza salvaje del Burren, añade un telón de fondo inolvidable. Así que si estás dispuesto a vivir una aventura distinta, quizás descubras, entre melodías irlandesas y valses improvisados, que lo mejor siempre estar por venir.