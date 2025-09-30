La cantante de Eurythmics cuenta que el diagnóstico le ha permitido comprender mejor cómo funciona su mente

Annie Lennox, la icónica cantante de Eurythmics y una de las grandes divas del pop británico, ha sido durante décadas un referente no solo musical, sino también por su sensibilidad artística, activismo y compromiso con las causas sociales. Y ahora, a sus 70 años, ha contado que la curiosidad que siempre ha sentido por descubrir y experimentar puede deberse, en gran parte, a que es “neurodivergente” y su forma de pensar y procesar el mundo difiere de la norma establecida.

La vocalista escocesa fue diagnosticada en septiembre del año pasado con TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), tal y como ha revelado en una entrevista reciente para BBC Radio 4 en el programa 'Woman’s Hour' con Nuala McGovern.

El diagnóstico le ha permitido comprender mejor cómo funciona su mente, cómo su sensibilidad, curiosidad, su tendencia a observar mucho, a distraerse quizá o a tener períodos de procrastinación están ligados a algo más que simples rasgos personales. “Soy una urraca, observo cosas, soy muy sensible”, explicaba.

Aspirar a la brillantez

La cantante de 'Sweet Dreams (Are Made of This)' admite que el TDAH implica retos. "No es fácil vivir con ello, pero también es un superpoder", asegura. Quizás no en el sentido de Marvel, sino como algo simbólico que le confiere de rasgos especiales y que le aportan fuerza, originalidad y sensibilidad artística.

"Durante la mayor parte de mi vida aspiré a la brillantez, digamos, a través de la música, del lenguaje, de la letra, de la presentación, de todo eso. Toda esa curiosidad me ha traído hasta aquí, en 2025, cuando tengo 70 años", cuenta Lennox. Así que el TDAH para ella no ha sido únicamente una limitación, sino un motor creativo.

Retrospectiva a los 70

De hecho, la artista cree que su condición es uno de los motivos que le han permitido tener listo su libro de memorias 'Annie Lennox: Retrospective', una colección cuidadosamente seleccionada de fotografías que abarca sus siete décadas. Por supuesto, buena parte de esas instantáneas se centran en su época en Euryhthmics, cuando su estilo masculino impasible cambió para siempre la forma en que se piensa sobre las estrellas del pop femeninas.

Hoy mantiene intacto aquel característico look andrógino de pelo corto que adornó tantas portadas de álbumes y revistas de culto en los años 80. Vive en Los Ángeles, con su tercer esposo, Mitch Besser, y no echa de menos la juventud. “En esta etapa de la vida, aunque suene trillado, ‘la salud’ es la principal meta que vale la pena perseguir. Nada está garantizado de un momento a otro”, afirma en otra entrevista reciente en 'The Independent'.

En cualquier caso, que alguien con la trayectoria de Lennox hable abiertamente de TDAH contribuye a normalizar la conversación sobre neurodivergencia y salud mental y permite derribar prejuicios. En un momento en el que se entiende mejor la diversidad cognitiva, las estrellas del pop pueden ayudar mucho a que esa comprensión sea más profunda y humana.