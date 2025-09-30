Pasar por una separación tras un matrimonio largo es un trance doloroso, pero también una oportunidad de reconstruirse

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio y dos hijas en común

Compartir







Pasar por una separación tras un matrimonio largo, como es el caso de la ruptura de Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban después de casi 20 años juntos y dos hijas en común, puede sentirse como el derrumbe de una vida que se creía ya establecida. Cuando los años han tejido rutinas, afectos, proyectos compartidos y lazos familiares, una ruptura inevitablemente es un momento doloroso, especialmente en la edad madura, pero también una oportunidad para reconstruirse, trazar un nuevo camino y descubrir nuevas oportunidades.

PUEDE INTERESARTE Divorcio gris o por qué cada vez más parejas deciden separarse a partir de los 60 años

Lo cierto es que si el amor no tiene edad, la separación tampoco. El caso de Nicole (58 años) y Keith (57) no es ninguna rareza. Cada vez son más frecuentes los divorcios grises, es decir, las separaciones de parejas de más de 50 años, 60 e incluso 70. Según varios estudios, la cifra de los adultos pasada la quinta década de vida que deciden divorciarse ha aumentado considerablemente las últimas décadas.

Las razones pueden ser múltiples, desde una infidelidad hasta la falta de comunicación, pasando por que cada miembro de la pareja se encuentre en un punto totalmente diferente y los intereses ya no coincidan. En ocasiones, la unión se mantiene mientras los hijos son pequeños y se rompe una vez son adultos y se emancipan. Y todavía hay quienes renuncian a la separación porque se ven muy mayores para afrontarla. Pero no por haber estado 20 años con una persona hay que pasar otros 20 con ella.

Lo que no se puede negar es que una ruptura superados los 50 trae consigo ciertos retos únicos y es posible que no se sepa muy bien cómo actuar. Lo más importante, siempre, a cualquier edad, es volver a empezar de cero con más ganas y más fuerza que nunca.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Apóyate en tu red social y familiar

Tras una separación es normal experimentar tristeza, miedo, enfado o incertidumbre. Es necesario pasar por un periodo de adaptación, pero el aislamiento suele ser un riesgo en esta etapa de la vida. La psicóloga Marina Ortega nos contaba aquí que hay que afrontar este periodo como una nueva etapa en la que "es fundamental apoyarse en las personas queridas para salir fortalecidas”. Compartir lo que se siente con familiares, amistades o incluso grupos de apoyo ayuda a reducir la soledad.

Cuida tu salud física y emocional

Eva Bach, pedagoga y autora de 'El divorcio que nos une', recomienda "dedicar tiempos y espacios a cuidar de tu bienestar emocional y a adquirir y desarrollar competencias emocionales como la autoestima, la empatía, la asertividad y la resiliencia". Mantener una rutina de ejercicio moderado, alimentación equilibrada y chequeos médicos contribuye a sentirte más fuerte y con energía.

Revisa tu situación económica

Si ha habido gran desigualdad económica entre los miembros de la pareja, la separación puede generar mucha inseguridad y miedo. Después de muchos años juntos, suele haber confusión sobre qué es de cada uno. En estos casos, lo mejor es ordenar todo con documentos y buscar asesoramiento profesional, indica Blanca Rudilla Asensio, abogada. "El proceso puede complicarse si no se protege adecuadamente a la parte más vulnerable", afirma.

Reconstruye tu proyecto de vida

A los 50 años todavía queda mucho por vivir. Ahora es un buen momento para rescatar aficiones olvidadas, aprender algo nuevo o dedicar tiempo a actividades que siempre se quisieron probar. Para Mariana Capurro, psicóloga general sanitaria, redescubrirse, explorar nuevas pasiones y aprender a estar bien con uno mismo son pasos importantes. . La clave está en enfocarse en lo que se puede construir, en lugar de lo que se perdió.

La relación con los hijos

La separación de unos padres, ya se trate de hijos adolescentes o más mayores, siempre impacta. Es normal que puedan sentir confusión, tristeza o incluso que tomen partido. Pero tienen que aprender a respetar su decisión. Se trata de una separación de ellos como pareja, no de la familia. Los padres deben hablar con sinceridad y serenidad, sin entrar en reproches hacia la otra parte.

"En el momento de la separación tiene que existir una mayor comunicación para decidir cómo va a ser la vida de los hijos de ahí en adelante", destaca Cecilia Martí, orientadora y mediadora familiar. En la medida de lo posible hay que procurar que el proceso de separación sea amistoso. No hay que olvidar nunca que la otra persona siempre será el padre o la madre de los hijos.