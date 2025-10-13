La autora de 'Aprender a volar' explica cómo la actitud abierta y sin miedo al rechazo de la actriz de 87 años cambió su propia vida a mejor

A partir de los 50 años, muchas personas experimentan cambios significativos en su entorno personal, social y emocional. Los hijos se independizan, la vida laboral puede entrar en una fase de transición o en la jubilación y las relaciones sociales se reducen progresivamente. El preocupante fenómeno de la soledad no deseada queda a la vuelta de la esquina. Y eso sí que es un problema a la hora de envejecer. Cuando el capital social decrece y la gente cada vez se siente más sola, es vital aprender a reconectar con los demás. En ese sentido, la escritora y divulgadora Elsa Punset defiende en una nueva entrega de 'Volver a empezar' la técnica infalible de Jane Fonda para hacer amigos a cualquier edad.

Punset cuenta en su nuevo libro, 'Aprender a volar' (Destino) una anécdota que ilustra muy bien cómo hacer amigos en la vida adulta. La escritora narra cómo una noche que acababa de llegar de viaje de trabajo y se sentía agotada tenía el compromiso de acudir a la fiesta de cumpleaños de una conocida. La idea de acudir a un evento donde no conocía a la mayor parte de los asistentes no le apetecía nada, pero mientras se tomaba un respiro en el sofá le llegó al teléfono un vídeo en el que Jane Fonda, rodeada de sus divertidas compañeras octogenarias, explicaba cómo se las arregla ella para hacer nuevas amistades allá donde va.

Una estrategia muy directa

En el vídeo Fonda decía que ya no se complica la vida; cuando alguien le cae bien simplemente se acerca a esa persona y le pregunta: "¿Quieres ser mi amigo?". Así de simple. A la divulgadora le maravilla la actitud abierta y sin miedo al rechazo de la actriz de 87 años en una sociedad en la que los vínculos decrecen y las personas cada vez tienen menos amigos íntimos. Punset admite que "yo nunca me hubiese atrevido cuando tenía veinte o treinta años", pero con la edad esa perspectiva cambia.

Esta forma de acercarse a las personas "me inspiró mucho, así que fui a mi fiesta de cumpleaños e hice mi primer 'amigo Jane Fonda", cuenta Punset. "Desde la madurez de ya saber quién eres, de no tener vergüenza, de no sentir que te van a rechazar -y si lo hacen te da igual-, tienes esa frescura para bajar el miedo a acercarte a alguien, porque para los humanos lo más importante al final, lo que nos da salud, longevidad y alegría, son las relaciones con los demás", resume la escritora.

Volver a creer en el amor a partir de los 50

Esa madurez también es la que nos permite vivir el amor desde una óptima muy distinta a la de la ingenuidad juvenil. Si en las primeras etapas de la vida el amor se basa en encontrar al 'otro mágico’, la persona que viene a curar las heridas que nos dejó la infancia, en la madurez "ya no buscas en la otra persona que te solucione la vida. Buscas alguien que te acompañe, a la que poder acompañar y que te deje crecer", reflexiona Punset.