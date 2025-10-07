Elsa Punset, protagonista del cuarto episodio de 'Cangrejos Albinos', nos habla de 'educar las emociones'

telecinco.es 07 OCT 2025 - 11:20h.

Elsa Punset se sienta con Ángeles Blanco el próximo sábado 25 de octubre en el Auditorio de los Jameos del Agua de Lanzarote, con todas las entradas reservadas

La escritora y divulgadora es la protagonista del cuarto episodio de 'Cangrejos Albinos', en el que hablará sobre educar en inteligencia emocional

Tras las charlas con la deportista olímpica Gemma Mengual, el chef Ángel León o el periodista Iñaki Gabilondo, la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco recibe como cuarta invitada de ‘Cangrejos Albinos’, el espacio creado por los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) en colaboración con Mediaset España, a una de las divulgadoras más importantes del país: Elsa Punset.

La escritora, hija del célebre divulgador científico, presentador y político, Eduard Punset, se sentará con Ángeles Blanco para explicar cómo acompañar a niños y adolescentes en sus primeras etapas emocionales. convirtiéndonos en los entrenadores emocionales de nuestros hijos y alumnos. 'Educar las emociones' y la necesidad de construir espacios más empáticos desde la educación y el bienestar.

Las claves de Elsa Punset para educar las emociones

Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos... Tú puedes elegir cada día cómo mejorar muchos aspectos de tu vida, y es que nuestro cuerpo está en constante proceso dinámico. No solo lo alimentamos con lo que comemos, sino con lo que pensamos, lo que esperamos, lo que oímos y lo que sentimos.

¿Quién eres? ¿Qué te hace distinto a los demás? ¿Qué te hace único como persona? Para que tu vida tenga propósito o sentido, tienes que vivir de acuerdo a tus pasiones, tus valores o habilidades. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. Mientras estamos vivos, crecemos y cambiamos. En nuestra cultura, sin embargo, no se ve el cambio como algo positivo: se supone que siempre debemos aparentar 25 años, vivir en el mismo lugar y aferrarnos a un mismo trabajo o carrera, pero la vida real no es así, es que estamos inmersos en el baile del cambio ¿te resistes al cambio?

Sin duda, la tecnología está potenciando nuestra capacidad innata para hacer nuestras vidas cada vez más seguras, más cómodas y más creativas, pero eso no reemplaza nuestra necesidad básica de dar y recibir afecto. No es magia, es inteligencia emocional.

Todas las entradas reservadas para ver en directo el cuarto capitulo de 'Cangrejos Albinos' con Elsa Punset

Como todas las charlas que integran el programa de 'Cangrejos Albinos', el acceso tiene carácter gratuito hasta completar aforo. Sin embargo, para esta cita especial, todas las entradas se encuentran agotadas a través de la web del evento, donde se activará una lista de espera por si se liberan plazas para poder disfrutar de la conversación en directo entre Ángeles Blanco y Elsa Punset.

