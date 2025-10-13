Inés Gutiérrez 13 OCT 2025 - 21:00h.

La pérdida de audición es muy habitual con el paso del tiempo, conviene atajarlo para evitar el aislamiento

Hipoacusia: señales que indican la pérdida de audición y qué hacer para prevenirla

MadridCon el paso del tiempo es habitual notar cómo nuestro cuerpo experimenta determinados cambios. Algunos de ellos son positivos, pero otros no tanto y conviene estar atento para poder identificar las señales que nos indican que algo está pasando, por ejemplo, aquellos que son clave para darnos cuenta de que estamos perdiendo audición.

Son muchas las causas que pueden provocar una pérdida de audición y algunos de ellos tienen solución, como sucede en los casos producidos por la acumulación de cerumen. También puede deberse a una perforación del tímpano, a una infección del oído o a tumores o bultos que afectan la zona. Una de las causas más frecuentes es por daños en el oído interno, que pueden ser causados por ruidos fuertes o constantes, pero también por el paso del tiempo, es muy común al envejecer; la pérdida de audición es habitual en adultos mayores.

Aprender a identificar las señales de que pierdes audición puede ser esencial para poder ponerse en manos de especialistas y también para buscar una solución, tanto de mejora como para evitar que continúe desarrollándose.

Señales que indican que estás perdiendo audición

En algunas ocasiones la pérdida de audición es repentina (en estos casos lo mejor es acudir directamente al médico), pero es más frecuente que se produzca paulatinamente, lo que hace más complicado ser consciente de que el problema es propio y no del lugar en el que nos encontramos, por ser demasiado ruidoso, o de la persona con la que hablamos, por emplear un tono de voz demasiado bajo. Hay algunos síntomas que pueden ponernos sobre aviso porque, aunque la pérdida es habitual entre las personas mayores, no solo ellos pueden verse afectados:

En ocasiones no somos conscientes de que el volumen de la televisión está demasiado alto hasta que alguien viene de visita y nos lo hace saber, pero el hecho de tener que subirlo para poder entender lo que sucede debería darnos una pista de que podemos estar perdiendo audición.

hasta que alguien viene de visita y nos lo hace saber, pero el hecho de tener que subirlo para poder entender lo que sucede debería darnos una pista de que podemos estar perdiendo audición. Tener dificultades para entender las conversaciones telefónicas es otra de las señales que indican que algo puede estar pasando.

es otra de las señales que indican que algo puede estar pasando. También puede suceder en persona, sobre todo cuando aparecen dificultades para seguir una conversación en la que hay más de dos personas implicadas.

Otra de las señales que pueden avisar de un problema es tener que hacer repetir a nuestro interlocutor lo que nos acaba de decir.

lo que nos acaba de decir. Algo bastante habitual es pensar que los demás murmuran cuando no es así, porque eso es lo que nosotros percibimos.

cuando no es así, porque eso es lo que nosotros percibimos. Es frecuente que las dificultades para escuchar aparezcan primero en sonidos agudos, por lo que puede ser más complicado entender lo que nos dicen los niños, voces femeninas o personas con la voz más aguda.

Aunque la pérdida auditiva es habitual, hay algunas medidas que pueden ayudar a prevenirla, como no exponerse la exposición a ruidos fuertes o constantes o usando tapones protectores en caso de no poder evitarlo, o no escuchar la música a un volumen excesivo. También es importante hacerse pruebas de audición periódicas, sobre todo si se trabaja en entornos ruidosos.