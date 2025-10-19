Javier Sánchez 19 OCT 2025 - 09:00h.

El francés Jacques Massacrier abandonó París para mudarse a la Ibiza rural a principios de los 70 y escribió un manual que mezcla filosofía neorural y consejos prácticos sobre cómo crear un huerto, hacer un pozo de agua o identificar plantas medicinales

MadridLa pandemia del Covid-19 le dio la vuelta al calcetín de los movimientos migratorios en España. Por primera vez en años, las ciudades perdían atractivo y un gran número de personas decidieron dar carpetazo a sus vidas en las grandes metrópolis para trasladarse a entornos rurales.

Más allá de aquellas cifras, estudios recientes como ‘¿Éxodo urbano y renacimiento rural? Las migraciones de las ciudades y el mundo rural durante la pandemia de Covid-19 en España’, publicado en diciembre de 2024 por el CSIC en la revista ‘Estudios Geográficos’ del CSIC lo corroboraba: “En 2022 reaparece un conocido mecanismo, la inmigración exterior, llamada a revitalizar la demografía de las áreas rurales con más fuerza incluso que la registrada durante el primer ciclo migratorio de inicios de siglo”.

A esto se unió el movimiento llamado ‘La gran renuncia’, iniciado en Estados Unidos, por el que miles de jóvenes abandonaban su trabajo en zonas urbanas de manera voluntaria a causa de la falta de conciliación laboral y de la desmotivación. El fenómeno, surgido también en el infausto 2020, no cesa: en 2024 casi tres millones de trabajadores abandonaron de forma voluntaria su empleo, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Su destino, ¿otro empleo? ¿O quizá el campo?

El relato de un pionero

Aunque parezca que este es un fenómeno de nuestra época, la realidad es que hace más de 50 años, en pleno crecimiento voraz de las ciudades al hilo del desarrollismo, ya había voces pioneras que abogaban por mandar todo a tomar viento y buscar una nueva vida. En 1970, el publicista francés Jacques Massacrier, profesional de éxito en un París en ebullición, decidió dar carpetazo a su existencia urbana y mudarse al interior de la isla de Ibiza que, claro está, poco tenía que ver en aquel momento con la Ibiza de la actualidad.

En 1973 plasmó su nueva existencia en un libro, ‘Vivir otra vez’, que aúna filosofía y consejos prácticos para poder llevar una vida al margen de las convenciones sociales en boga. “Hay que saborear las hortalizas que uno ha cultivado para saber a qué sucedáneos estábamos acostumbrados… hay que hacerse los vestidos para perder las ganas de soportar los caprichos de la moda…”, escribía Massacrier en ese libro que, publicado en 1973 en Francia, llegó al mercado español de la mano de la editorial Alta Fulla en 1981. Massacrier vivió en Ibiza hasta su fallecimiento en 2020, convertido en un referente a la hora de reflejar cómo había cambiado la vida en la isla.

El libro, que cuenta con ilustraciones (deliciosas) hechas por el propio Massacrier, es un completo manual sobre cómo hacer un pozo de agua, organizar un huerto, identificar las plantas medicinales… Incomprensiblemente, tras esa primera edición nunca fue reeditado en castellano (ni siquiera ahora en plena fiebre neorrural), pero asomarse a sus casi 200 páginas permite extraer lecciones de vida de gran utilidad. Aquí van 10 que invitan a pensar.

Sobre la vida social. “Cada año, cientos de miles de personas toman conciencia de la esterilidad de su vida social, presienten grandes perturbaciones, cataclismos a los que solo escapan los pruebas primitivos, y se van a aprender a vivir de nuevo orgánicamente en la naturaleza”.

Sobre la vivienda. “Basta con salir de las ciudades, evitando cuidadosamente los circuitos turísticos, para descubrir maravillosas regiones completamente abandonadas. De vosotros depende darles nueva vida. Por el precio de un coche se vende una casa de campo y aldeas enteras por el precio de un piso en la ciudad”.

Sobre el clima. “Al ir en busca de un lugar para establecernos, pensemos ante todo en el aspecto práctico. Una comarca de ensueño para el turista porque no cae ni una gota de lluvia durante ocho meses al año es un país de naturaleza pobre y en el que vivir se hace muy difícil”.

Sobre la población local. “Respetad sus tradiciones, interesaos por sus costumbres y sus métodos de trabajo… Aprenderéis muchísimo”.

Sobre la tierra. “El cultivo de la tierra nos hace vivir al ritmo de nuestro planeta. Nos permite dar un nuevo sentido a palabras como evolución, logro o plenitud”.

Sobre los huertos. “Las judías trepan por el maíz, las capuchinas por las tomateras, las plantas aromáticas florecen entre las coles… Hemos mezclado el jardín de recreo con el huerto y ambos expresan su alegría con plenitud”.

Sobre la salud. “Si vivís en la naturaleza os desintoxicaréis respirando aire puro, comiendo alimentos sanos, bebiendo agua de manantial, haciendo ejercicio físico que tonifica la musculatura, estimula la nutrición, purifica la sangre, regulariza las funciones respiratorias y digestivas y equilibra el sistema nervioso. Hallaréis el sueño reparador y seréis mucho más resistentes a las enfermedades”.

Sobre las comidas. “Relajaos antes de sentaros a la mesa: pensad en lo que vais a comer, que el organismo no sea pillado por sorpresa. Comed en calma, la tensión nerviosa disminuye la secreción de juegos digestivos. Masticad a conciencia y relajaos después de las comidas”.

Sobre los pájaros. “Las consecuencias de la posible desaparición de los pájaros son una de las mayores amenazas de nuestra época. Si estos llegaran a desaparecer, el mundo sería invadido por los insectos. Proteger a los pájaros es una necesidad vital”.

Sobre el clima. “Observad el cielo de espaldas al viento. Si las nubes vienen de la derecha, es muy probable que el tiempo mejore. Si vienen de la izquierda, se puede esperar un empeoramiento”.