Elsa Punset, sobre cómo aprender a decir ‘no’ sin sentirte culpable: “Empieza a decir la verdad”
La escritora y divulgadora explica que vivir para satisfacer constantemente las expectativas de los demás tiene un alto coste
Elsa Punset, sobre cómo reconectar con tus padres: “Primero mira hacia adentro”
Decir 'no' es una de las habilidades más sencillas en teoría, pero de las más difíciles de llevar a la práctica. Desde pequeños aprendemos a complacer, a adaptarnos, a decir que 'sí' incluso cuando por dentro quisiéramos hacer lo contrario. Pero vivir constantemente para satisfacer las expectativas de otros puede terminar teniendo un alto coste. La escritora y divulgadora Elsa Punset explica cómo aprender a negarse en una nueva entrega de 'Volver a empezar'.
Solemos decir 'sí' porque buscamos aprobación, mantener las relaciones o evitar conflictos. Queremos ser vistos como personas amables, disponibles y solidarias. Pero aprender a decir 'no' no significa volverse egoísta o indiferente, sino reconocer nuestros propios límites y prioridades. Porque cada vez que accedemos a algo que no queremos, estamos negando otra cosa que quizás importa más: nuestro descanso, nuestro tiempo, nuestras metas personales o nuestra paz mental.
"Todas esas veces que queremos decir 'no' y decimos que 'sí' son mentiras. Entonces, aprender a negarse pasa por aprender a decir la verdad de una forma mucho más deliberada", subraya Punset. No necesitamos justificar cada negativa con largas explicaciones ni sentirnos culpables: "Si no quieres, no quieres".
Decir que 'no' si eres mujer
"Acostúmbrate a decir que 'no', sobre todo si eres una mujer, porque te han educado para complacer a los demás, para ayudar y acompañar, y es una educación que al final te anula", incide Punset. Habrá personas que se sientan decepcionadas o incluso molestas cuando pongamos límites, sobre todo si estaban acostumbradas a recibir siempre un 'sí', pero a la larga decir 'no' con honestidad genera confianza y autenticidad.
"Realmente es fundamental parar y decir 'voy a decir la verdad'. Hazlo durante una semana, hasta que te des cuenta de en qué ámbito de tu vida tiendes a mentir, a sostener relaciones o proyectos o situaciones que no son sostenibles", aconseja la autora de 'Aprender a volar' (Destino).
Cómo reconectar con tus padres: “Primero mira hacia adentro”
Otro aspecto que también cuesta más en la práctica que en la teoría es volver a conectar con nuestros padres con el paso del tiempo, cuando nos damos cuenta de que detrás de muchas de las decisiones que nos pudieron parecer cuestionables hubo circunstancias, traumas o creencias heredadas que tal vez ellos nunca pudieron cuestionar.
Pero antes de poder perdonarlos, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos: "Primero mira hacia dentro. Reconoce que tú también eres humano, que has cometido tus propios errores y que eres querible a pesar de eso. No hace falta ser perfectos para merecer el amor de los demás", recalca Punset.