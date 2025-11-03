La escritora y divulgadora explica cómo cambia la relación con nuestros padres desde la infancia a la adultez

Con el paso del tiempo, la relación con nuestros padres cambia. Lo que en la infancia fue guía y dependencia, en la adultez puede transformarse en distancia, silencios y conversaciones pendientes, enterradas entre la rutina y las responsabilidades diarias. Sin embargo, cuando la vida se empeña en recordarnos que nuestros padres también envejecen puede surgir la necesidad de reconectar con ellos desde otro lugar. La escritora y divulgadora Elsa Punset explica cómo hacerlo en una nueva entrega de 'Volver a empezar'.

"Los hijos, cuando somos pequeños, vemos a nuestros padres como dioses, tienen todo el poder sobre nosotros y tendemos a quererlos de forma incondicional. Luego creces y te das cuenta de que no son perfectos, que tienen sus errores, que traían sus propias heridas de la infancia también y que están haciendo lo que pueden", explica la autora de 'Aprender a volar' (Destino).

La realidad es que no nacieron sabiendo ser padres. Improvisaron e hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Detrás de muchas de sus decisiones hubo circunstancias, traumas o creencias heredadas que tal vez nunca pudieron cuestionar. Y aunque ser conscientes de ello no borra los errores, sí invita a mirarlos desde otro ángulo. Detenerse a conocer su historia puede cambiar profundamente la manera en que los vemos.

La reconciliación interior

Pero antes de poder perdonar a los padres, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. A veces cargamos con culpas, resentimientos o expectativas incumplidas que no hemos querido reconocer. "Primero mira hacia adentro, todo empieza adentro. Reconoce que eres humano, que has cometido tus propios errores y que eres querible a pesar de eso. No hace falta ser perfectos para merecer el amor de los demás", subraya Punset.

Solo desde esa reconciliación interior es posible mirar a los padres con empatía y no con juicio. En el proceso de sanar, el agradecimiento actúa como un bálsamo. "Ante todo, hay que mirar a esos padres, entender de dónde vienen, por qué han fallado en algunas cosas y agradecer las cosas buenas que nos han dado, la primera de ellas, la vida, aunque no sea una vida perfecta", desarrolla la divulgadora.

Las tres pistas que te dicen cuándo finalizar una relación

Para el ser humano es complicado aceptar que una etapa ha llegado a su fin. "La vida nos habla todo el rato, pero a veces nos resistimos a escuchar", indica Punset. Hay pistas que nos ayudan a identificar cuándo una relación sentimental ya no funciona. 'Red flags' que nos advierten de que es el momento de pasar página. La más visible es cuando "sales del tiempo que pasas con esa persona sintiéndote agotado, constreñido o empequeñecido, con miedo a expresarte por no molestar".