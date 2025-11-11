Los europeos que gastan más y mejor en viajes son los mayores de 65 años

Redacción Uppers 11 NOV 2025 - 15:14h.

Los mayores de 65 años destinan un presupuesto medio de 568 euros por viaje, según un informe de Radical Storage

Los 7 destinos europeos favoritos de los viajeros de más de 65 años: dos están en España

Compartir







Lejos de esa imagen un tanto apolillada del jubilado que busca el viaje más barato o la escapada más modesta, los mayores de 65 años europeos se han convertido en los últimos tiempos en protagonistas del turismo de calidad. Con tiempo libre, estabilidad económica y una mentalidad cada vez más abierta al disfrute, este grupo demográfico lidera hoy el gasto en viajes en Europa.

Así, los europeos que más gastan en viajes son los mayores de 65 años, con una media de 568 euros por viaje, según un informe de la empresa de consignas de maletas Radical Storage, que ha analizado el perfil viajero de los europeos según su edad y la generación a la que pertenecen, con base en distintas investigaciones recientes.

PUEDE INTERESARTE Abierto el plazo para irte diez días de balneario en 2026 desde 300 euros por persona

Por el contrario, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que menos presupuesto destinan a sus viajes, con una media de 405 euros. Por otra parte, los viajeros de entre 25 y 44 años son los más propensos a haber hecho un viaje en el último año: más del 90% afirma que ha viajado en los últimos 12 meses.

"Aunque a priori se piensa que los universitarios son los que más viajan, al no tener tantas cargas familiares y laborales, los datos revelan que es más adelante cuando se suele viajar más, probablemente porque se tienen más recursos económicos", destaca Alessandro Seina, CEO de Radical Storage.

PUEDE INTERESARTE Los 6 palacios más desconocidos de Madrid que hay que visitar

Aumenta el gasto medio

El informe también constata que el gasto medio en todos los grupos de edad ha aumentado después de la pandemia. Entre 2020 y 2023 el presupuesto global en viajes pasó de una media de 334 euros a 510 euros. Radical Storage vaticina que, si el crecimiento continúa al mismo ritmo, para 2027, el gasto medio en viajes podría llegar a ser de 779 euros por viaje, incluyendo transporte, alojamiento y manutención.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Más datos: los viajeros de más edad, como los baby boomers o la Generación silenciosa, son más proclives a alojarse en hoteles sin la opción de todo incluido. Los mayores de 65 años son los que más frecuentemente hacen viajes sin acompañante (el 9%). Eso sí, entre el 58-59% afirma que viaja con su compañero sentimental.

Viajes por ocio

Por otra parte, la encuesta Changing Traveller Report 2025 revelaba que el 1% de los viajes protagonizados por españoles se acumulaban en la franja de 65 años o más. De hecho, casi 8 de cada 10 mayores de 55 años viajan por ocio, según el IV Barómetro del consumidor sénior. Y este grupo ya lidera el presupuesto por viaje, adelantando a los millennials.

La forma de viajar de los mayores de 65 demuestra que la madurez no está reñida con el placer: eligen buenos alojamientos, experiencias culturales y gastronómicas y destinos donde poder paladear cada momento. Los mayores ya no solo viajan más, sino que viajan mejor, rompiendo antiguos estereotipos y reivindicando su papel como los nuevos impulsores del turismo.