El Programa de Termalismo del Imserso ofrece 197.000 plazas para pensionistas, un 3,4% más que el año anterior
Los mejores 5 balnearios del Termalismo del Imserso
El Imserso ha anunciado la disponibilidad de 197.000 plazas para su programa de Termalismo del año 2026, lo que representa un incremento del 3,4% respecto al año anterior. Las plazas estarán distribuidas entre 85 balnearios de toda España, algunos de verdadero lujo con instalaciones de primera categoría, y los precios oscilarán entre los 302 y los 452 euros por persona, según informa el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los beneficiarios del programa, que comprenderá el periodo de febrero a diciembre del próximo año, disfrutarán de estancias de diez días (nueve pernoctaciones) que se realizarán en régimen de pensión completa y comprenderán desde las 12 horas del día de llegada hasta las 12 horas del día de salida.
Para participar en el programa se requiere ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años. El programa también está abierto a viudos mayores de 55 años, otros pensionistas o receptores de subsidios de desempleo mayores de 60 años, y personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social de 65 años o más.
Los precios incluyen los servicios de alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos, actividades de ocio y tiempo libre ofertados gratuitamente por el balneario y póliza de seguro.
CCAA con más plazas
Las comunidades autónomas con el mayor número de plazas son Andalucía (32.146), Cataluña (30.900), Madrid (26.018 y la Comunitat Valenciana (21.424). Por encima de las 10.000 plazas se sitúan Galicia (14.042), Castilla y León (12.599) y el País Vasco (10.453).
El Imserso sugiere inscribirse telemáticamente a través de la sede electrónica del Imserso. Asimismo, se podrá descargar el formulario de solicitud y remitirlo a través de los registros electrónicos y oficinas o al apartado de correos número 61.285, 28080 de Madrid.
Calendario para solicitar plaza
En cuanto a la presentación de solicitudes para participar en el programa, se establecen dos plazos: para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive, será un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución. Mientras, el segundo turno, entre los meses de septiembre y diciembre, el plazo será hasta el día 15 de mayo.
En cuanto a la inclusión en la lista de espera, también hay establecido dos plazos: para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive: hasta el día 14 de mayo de 2026.Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre: hasta el día 31 de octubre de 2026.
Desde su creación en 1989, el programa ha sido alabado por su contribución al envejecimiento activo y la reducción de la necesidad de tratamientos médicos más invasivos, mejorando el bienestar físico y mental, según estudios del Imserso.