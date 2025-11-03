Redacción Uppers Europa Press 03 NOV 2025 - 14:11h.

El Programa de Termalismo del Imserso ofrece 197.000 plazas para pensionistas, un 3,4% más que el año anterior

Los mejores 5 balnearios del Termalismo del Imserso

Compartir







El Imserso ha anunciado la disponibilidad de 197.000 plazas para su programa de Termalismo del año 2026, lo que representa un incremento del 3,4% respecto al año anterior. Las plazas estarán distribuidas entre 85 balnearios de toda España, algunos de verdadero lujo con instalaciones de primera categoría, y los precios oscilarán entre los 302 y los 452 euros por persona, según informa el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los beneficiarios del programa, que comprenderá el periodo de febrero a diciembre del próximo año, disfrutarán de estancias de diez días (nueve pernoctaciones) que se realizarán en régimen de pensión completa y comprenderán desde las 12 horas del día de llegada hasta las 12 horas del día de salida.

PUEDE INTERESARTE Programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026: tarifa de 50 euros y viajes con mascotas

Para participar en el programa se requiere ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años. El programa también está abierto a viudos mayores de 55 años, otros pensionistas o receptores de subsidios de desempleo mayores de 60 años, y personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social de 65 años o más.

Los precios incluyen los servicios de alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos, actividades de ocio y tiempo libre ofertados gratuitamente por el balneario y póliza de seguro.

PUEDE INTERESARTE El mejor balneario de Europa está en España

CCAA con más plazas

Las comunidades autónomas con el mayor número de plazas son Andalucía (32.146), Cataluña (30.900), Madrid (26.018 y la Comunitat Valenciana (21.424). Por encima de las 10.000 plazas se sitúan Galicia (14.042), Castilla y León (12.599) y el País Vasco (10.453).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Imserso sugiere inscribirse telemáticamente a través de la sede electrónica del Imserso. Asimismo, se podrá descargar el formulario de solicitud y remitirlo a través de los registros electrónicos y oficinas o al apartado de correos número 61.285, 28080 de Madrid.

Calendario para solicitar plaza

En cuanto a la presentación de solicitudes para participar en el programa, se establecen dos plazos: para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive, será un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución. Mientras, el segundo turno, entre los meses de septiembre y diciembre, el plazo será hasta el día 15 de mayo.

En cuanto a la inclusión en la lista de espera, también hay establecido dos plazos: para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive: hasta el día 14 de mayo de 2026.Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre: hasta el día 31 de octubre de 2026.

Desde su creación en 1989, el programa ha sido alabado por su contribución al envejecimiento activo y la reducción de la necesidad de tratamientos médicos más invasivos, mejorando el bienestar físico y mental, según estudios del Imserso.