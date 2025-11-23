Así funciona la técnica del diario de gratitud: cómo empezar hoy mismo y sentirte mejor contigo mismo
Recoger esos momentos que nos han hecho sentir gratitud nos recuerda las cosas buenas del día
MadridEncontrar la manera de centrarse en lo positivo no siempre resulta fácil. Cuando las cosas van bien es algo de lo que apenas tenemos que preocuparnos, nos surge naturalmente (casi siempre), pero cuando las cosas no salen exactamente como nos gustaría, sentir gratitud puede convertirse en algo un poco más complicado.
No obstante, es algo importante, sentir gratitud nos permite también estar más tranquilos y positivos, centrándonos en sentimientos y emociones positivas. Esto es crucial a la hora de fortalecer y mejorar nuestra salud mental y una manera de potenciar estos sentimientos positivos es llevar un diario de gratitud.
Diario de gratitud: cómo empezar hoy mismo y sentirte mejor contigo mismo
Un diario de gratitud puede ser una buena herramienta para mejorar el bienestar y es precisamente lo que parece, un diario en el que ir registrando todos aquellos momentos que nos generan esa sensación de gratitud, pero también paz y felicidad, por pequeños que sean. Puede emplearse como un apoyo ante momentos difíciles porque nos ayuda a prestar atención a todo lo bueno que nos pasa y también a recordarlo, por si en algún momento nos hace falta.
Lo que se propone con esta técnica es algo muy parecido a lo que se intenta con la escritura terapéutica, aunque en este caso está centrado en exclusiva a la gratitud. Plasmar nuestros sentimientos en papel hace que los entendamos mejor, lo que nos puede proporcionar claridad y también serenidad. El hecho de dedicar unos minutos al día para pensar en las cosas de las que estamos agradecidos y escribirlas puede ayudar a transformar nuestra energía.
Una vez que hemos decidido que un diario de gratitud es algo de lo que podemos beneficiarnos, conviene señalar ciertos aspectos, como que no es necesario que lo que escribimos tenga una determinada calidad literaria. Puede ser poético, sí, pero también rudimentario e incluso esquemático, lo importante es que reflejemos esas cosas y no tanto la forma en la que lo hagamos.
Sí que es importante escoger un cuaderno, libreta o diario que nos ayude a tener todos estos sentimientos juntos. Podríamos hacerlo en hojas sueltas, pero no es lo más indicado porque podrían acabar perdidas por cualquier lado, lo mejor es escoger un soporte que nos guste y que sea significativo.
Encontrar unos minutos tranquilos a lo largo del día para hacer esta tarea parece complicado, pero no se necesita demasiado tiempo y es importante sentarse a reflexionar, dedicar un poco de tiempo para encontrar esas cosas o momentos que han sido significativos durante el día y por los que nos sentimos agradecidos. Lo ideal es apuntarlo todo, pero no siempre es fácil encontrar esas cosas clave en nuestra vida. Intenta que sean por lo menos tres.
Lo mejor es que este sea un hábito diario, una forma de no perder de vista esos momentos, por pequeños que sean, que nos sacan una sonrisa, pero si no es posible, tampoco pasa nada, puede ser una tarea semanal. Lo importante es que no sea una tarea que nos resulte abrumadora o pesada, sino algo que hacemos por placer, en busca de bienestar emocional.