Tomar notas en papel no solo evita más distracciones, sino que también favorece la atención, las conexiones neuronales y el aprendizaje profundo

MadridNos encontramos en plena era digital y todos tenemos acceso a dispositivos electrónicos que nos hacen la vida más fácil. Pero, a la hora de estudiar, muchos tienen dudas sobre qué es más eficaz: tomar apuntes con el ordenador o a mano.

Los portátiles o tablets, han hecho que tomar apuntes sea algo mucho más rápido, organizado y con una facilidad de edición superior al papel. Sin embargo, numerosos estudios sugieren que la escritura a mano podría ser mucho más beneficiosa para una comprensión y retención más profundas. Esta dicotomía entre tecnología y papel no solo es una cuestión de preferencias, sino también de cómo funciona nuestro cerebro al procesar y almacenar información.

Un artículo publicado en Frontiers in Psychology, concluye que “cuando se incluyen los movimiento de escritura a mano como estrategia de aprendizaje, se estimula una mayor parte del cerebro, lo que resulta en la formación de una conectividad de red neuronal más compleja”. O dicho con otras palabras: escribir a mano ayuda a recordar mejor las cosas.

Existe una diferencia considerable entre cómo escribir a mano puede afectar a nuestra capacidad de recordar las palabras que estamos escribiendo. Cuando se escribe con bolígrafo o lápiz, se involucran múltiples habilidades motoras y mentales, lo que ayuda a consolidar la información en la memoria a largo plazo. Este proceso requiere de un mayor esfuerzo mental, lo que puede hacer que el cerebro preste mucha más atención a la información, y por tanto, la pueda retener mejor. Además, la acción de formar letras a mano activa diferentes partes del cerebro en comparación con escribirlas a ordenador, lo que puede aumentar la retención de esa información.

Cuando se escriben las cosas a mano, se está más enfocado y concentrado, además también se produce un desarrollo cognitivo y psicomotor, y un procesamiento profundo. La escritura a mano necesita un procesamiento mental más profundo de la información en comparación a cuando la tecleamos.

Un estudio, realizado por investigadores de psicología de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, hizo que 36 estudiantes escribieran varias palabras elegidas al azar del juego Pictionary, podía ser con un lápiz digital o con un teclado. Mientras escribían llevaban una matriz de sensores de 256 canales en sus cabezas. Los investigadores los observaban para determinar cuál de los dos métodos implicaba más conectividad entre los dos lados del cerebro, algo que se ha demostrado que se relaciona con el aprendizaje y la memoria. Aunque se trata de una muestra pequeña, estos investigadores pudieron determinar que escribir a mano ayuda a recordar mejor que al utilizar un teclado.

Los resultados también indicaron que escribir a mano demanda una mayor atención, y por tanto, de una mejor retención de la información. A pesar de, como hemos mencionado, que la muestra del estudio era pequeña, sus conclusiones sugieren que tomar notas a mano podría ser más beneficioso para el aprendizaje y la memoria a largo plazo.

Es mejor tomar apuntes en papel que en ordenador

Tomar apuntes en papel durante clases o reuniones tiene varias ventajas sobre la retención y la comprensión de la información. Escribir a mano requiere de un mayor procesamiento cognitivo, lo que hace que sea mucho más fácil interiorizar y recordar los puntos sobre los que se ha hablado. Además, el acto de escribir a mano ayuda a filtrar y resumir la información de manera selectiva, ya que es un proceso más lento que el teclear en un ordenador, lo que obliga a tener que seleccionar la información y consolidar las ideas clave. De la misma manera, las notas en papel no tienen las mismas distracciones que un dispositivo electrónico, lo que promueve una mayor concentración y participación activa durante la reunión.

La escritura a mano no solo es más beneficiosa para retener mejor la información, sino que también facilita mantener el contacto visual y reducir las interrupciones en comparación con el uso del teclado.

Este estudio también sugiere que los sistemas de productividad basados en papel o dispositivos digitales que permiten una escritura manual, como en una tablet, podrían ser más efectivos para recordar tareas y eventos importantes comparados con las aplicaciones de tareas y calendarios que se suelen utilizar.

Escribir a mano puede ayudar a mejorar la memoria debido a la atención y el esfuerzo cognitivo que esta actividad requiere. Cuando se escribe manualmente, se activa una mayor cantidad de regiones del cerebro relacionadas con el procesamiento de la información y la memoria, lo que hace que se promueva una comprensión mucho más profunda del contenido, facilitando la retención a largo plazo y mejorando la capacidad de recordar de manera detallada el contenido. También permite la creación de conexiones neuronales más fuertes, lo que ayuda al aprendizaje y memorización efectiva.